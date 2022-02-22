Дженнифер Энистон боится, что звезда Друзей раскроет детали ее развода с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон боится, что Мэттью Перри раскроет неизвестные детали о ее разводе с Брэдом Питтом / Фото: Getty Images

В прошлом году исполнитель роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья" Мэттью Перри анонсировал выход своей автобиографии, в которой хочет рассказать о закулисной жизни популярного ситкома. Мэттью знает много неизвестных фактов о разводе Дженнифер Энистон и Брэда Питта и теперь актриса переживает, что он об этом может рассказать в своей книге.

Он не предполагал, что книга будет включать личные подробности о ком-либо еще, но Джен знает, что Мэтью захочет получить бестселлер, и для этого ему нужно будет раскрыть как можно больше пикантных секретов, – цитирует инсайдера The Mirror.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

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Однако близкие Дженнифер пытаются ее успокоить и уверяют, что Перри никогда ее не предаст.

Джен прекрасно осознает, что почти не общалась с ним последние несколько лет, и они уже не так близки, как раньше

Сам Мэттью Пэрри пока никак не комментирует эту новость.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно Мэттью Перри заключил выгодную сделку и пишет автобиографию. Актер пообещал развеять популярные слухи о своей жизни.

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