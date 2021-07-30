После Сен-Тропе, где певица отпраздновала свой 52-й день рождения вместе с возлюбленным Беном Аффлеком, пара на яхте прибыла на итальянский остров

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили романтический ужин на Капри / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Романтичный отдых звездной пары на Капри не остался незамеченным, прогулявшись по улицам острова, Бен и Джен вызвали ажиотаж у местных жителей и попали в объективы телефонов всех желающих. Ранее на шопинге у певицы заметили романтичную подвеску с именем Бена Аффлека.

Интересно, что все романтическое путешествие пара совершает на огромной яхте Valerie. Отмечается, что Капри – это последний пит-стоп для влюбленной пары, решив наслаждаться своим романтическим отдыхом на борту яхты.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в романтической прогулке на Капри / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Пара выглядит очень счастливой, гуляя по острову взявшись за руки. Романтический вечер они провели в известном семейном ресторане Lo Scoglio.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Для своего путешествия Дженнифер выбрала светлую одежду – то она гуляла в белом льняном мини, то в белых широких брюках палаццо и коротком топе. Теперь певица прогулялась по городу в белом костюме, состоявшем из свободных шорт и топа с длинными рукавами. Свой образ она дополнила соломенной шляпой с широкими полями, босоножками с квадратным носком и плетенной сумкой Valentino.

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го, за несколько дней до свадьбы, пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.