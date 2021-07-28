Дженнифер Лопес носит романтичную подвеску с именем Бена Аффлека (фото)

Пара перестала скрывать, что снова вмести еще со дня рождения певицы, опубликовав трогательное фото в Instagram

Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

И раз роман уже официально подтвердили, можно смело демонстрировать его доказательства. А если еще и учесть, что многие сомневались в искренности пары Дженнифер и Бена, то вот еще одно доказательство – подвеска с именем возлюбленного на шее у певицы.

Сейчас Дженнифер находиться в Монако, где занялась шопингом. В белом коротком платье из льна, удобных шлепанцах, с соломенной шляпой и с вязаной белой сумкой Valentino она прошлась по магазинам. Ее узнали несмотря на цветочную маску на лице и полную экипировку. А именная подвеска привлекла к себе еще больше внимания.

Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

На тонкой цепочке красуется три буквы – Бен. Теперь поклонники утвердились в том, что Беннифер вернулись, ведь носить имя возлюбленного возле сердца может только по настоящему влюбленная женщина.

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го, за несколько дней до свадьбы, пара рассталась.

Дженнифер Лопес в Монако / Фото: instagram.com/jlo_legend

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.