Джей Ло и Бен Аффлек боятся повторить прежние ошибки, поэтому теперь у них есть одно важное правило

Инсайдер поделился новыми подробностями об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото: Getty Images

Бен Аффлек воссоединение с Дженнифер Лопес и Бена Аффлек назвал одним из лучших решений в жизни. Теперь пара делает все возможное, чтобы чувства не угасли. Об этом рассказал инсайдер изданию OK!

Сейчас у них все еще конфетно-букетный период. Они не могут перестать держаться за руки. Но это уже не только химия, – поделился источник.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на баскетбольном матче / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Чтобы соответствовать своей избраннице Аффлек пересмотрел некоторые привычки – он сел на диету и стал заниматься спортом.

Бен счастлив ежедневным тренировкам, но едва ли решился бы на это без поддержки Джен, – рассказал инсайдер

Теперь у Аффлек и Лопес есть одно важное правило, которое, как они считают, поможет сохранить отношения.

Каждую неделю они проводят особые сеансы бесед, чтобы искренне поговорить о своих чувствах

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Некоторые друзья не в восторге от такой их идеи.

Дженнифер и Бен очень счастливы тому, что дали друг другу второй шанс. Они ничего не принимают как должное сейчас

Напомним, недавно Джей Ло и Бен Аффлек повторили одно из самых популярных своих фото спустя 18 лет