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Некоторые вещи не меняются: Джей Ло и Бен Аффлек повторили одно из самых популярных своих фото спустя 18 лет

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 10:53
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Одна из самых обсуждаемых голливудских пар Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились на красной дорожке премьеры фильма "Нежный бар"
Поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлек сравнили несколько фото пары на красной дорожке
Поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлек сравнили несколько фото пары на красной дорожке / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают радовать поклонников совместными выходами. Новое появление на красное дорожке не стало исключением.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Нежный бар" с Беном Аффлеком в главной роли. Актер вместе со своей возлюбленной с удовольствием позировали фотографам. Для выхода Джей Ло выбрала платье длинное платье от Elie Saab.

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/ Фото: Getty Images

Правда, внимание поклонников было приковано не к наряду артистки, а к новым фото пары. Тем более внимательные фаны вспомнили, что в архиве у Бен и Джен есть похожее совместное фото с красное дорожки. В 2003 году пара позировала на премьера фильма "Джильи", в котором они сыграли главные роли.

Некоторые вещи не меняются, – подписали коллаж поклонники.

Скриншот: Twitter

А некоторые фаны вспомнили еще одно.

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Скриншот: Instagram

Ранее Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Рождество голливудские актеры планируют отметить большой дружной семьей.

Элина Пелешенко
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