Джей Ло показала кадры с детьми из семейного архива (видео)

Дети Дженнифер Лопес 22 февраля отметили день рождения / Фото: instagram.com/jlo

Джей Ло в честь дня рождения двойняшек, который они отмечали 22 февраля, решила показать трогательное видео, в котором можно увидеть кадры с семейных праздников, отдыха, красных дорожек.

Вы научили меня истинному смыслу жизни и изменили меня навсегда самым удивительным образом… Я так благодарна вам обоим!!! Я только надеюсь, что смогу быть половиной того благословения, которым вы были в моей жизни… – написала артистка у себя в Instagram

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Напомним, Максимилиан и Эмма родились в браке Дженнифер Лопес с Марком Энтони. Голливудская звезда часто попадает в поле зрения с детьми и Беном Аффлеком. Известно, что двойняшки Джей Ло подружились с Беном и его детьми.

В одном из недавних интервью артистка рассказала об отношениях. с Максом и Эммой и призналась, что называет их "маленькими взрослыми".

Они как маленькие взрослые, и у них своя жизнь, и у них уже есть свои собственные представления о мире, и они любят как бы показывать вам, что они кое-что знают. Я чувствую, что многому у них учусь. Они держат меня в курсе всего мира, того, что сейчас происходит, и того, как думают дети. Это совсем другое дело. Это другой мир! Особенно с тех пор, как пару лет назад они вступили в переходный период от младенчества к осознанию того, что происходит

Ранее Дженнифер Лопес поделилась редкими совместными кадрами с Беном Аффлеком.

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