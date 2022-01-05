Джоан Роулинг уличили в антисемитизме? Гоблинов из Гарри Поттера назвали карикатурой на евреев

Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме из-за гоблинов-банкиров в "Гарри Поттере" / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Всем известно, что Джоан Роулинг уже долгое время находится в эпицентре скандала из-за обвинений в негативном отношении к трансгендерам – она получает много писем с угрозами от ЛГБТ-активистов. Но это еще не конец. На днях американский телеведущий и комик Джон Стюарт, еврей по происхождению, обвинил писательницу в антисемитизме.

В своем подкасте "Проблема с Джоном Стюартом" мужчина заявил, что якобы гоблины из "Гарри Поттера", управляющие банком "Гринготтс" – это карикатура на евреев, сообщает Deadline.

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Джон Стюарт обвиняет Джоан Роулинг в антисемитизме. Скриншот YouTube

Отметим, что в "Гарри Поттере" гоблины – невысокие человечки с бледной кожей, длинными пальцами, большими головами, острыми носами и ушами. Этих существ изобразили жадными и хитрыми.

Гоблин из банка "Гринготтс". / Фото: Скриншот из YouTube

Стюарт утверждает, что хотя сходство гоблинов с карикатурами очевидно, но люди это редко осознают. Как добавил ведущий, когда он показывал знакомым карикатурное изображение евреев из антисемитской книги "Протоколы сионских мудрецов" 1903 года, то те часто считали, что это существа из "Гарри Поттера".

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И они такие: "О, это же картинка из книги о Гарри Поттере!" А ты им: "Нет, это карикатура на еврея из антисемитской литературы". Это мир магии и колдовства. Там можно летать на драконах, завести сову как домашнего питомца. Но кто будет заведовать банком? Евреи. Разве что зубы им сделаем острее, – возмущается Джон.

59-летний телеведущий добавил, что когда увидел сцену, где "евреи управляют подземным банком", то подумал, что народ будет возмущаться, но они лишь отмечали, что это только волшебники.

Гоблин и Гарри Поттер. / Фото: Скриншот из YouTube

Еще в 2020 году Джоан Роулинг обвиняли в антисемитизме из-за гоблинов "Гринготтса". Но были и те, кто высказывался в ее защиту. В частности, писатель Дэн Кэхен отмечал, что это просто фольклорный образ банкиров в мире фэнтези.

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Кстати, некоторые хейтеры решили, что и пол в банке "Гринготтс" символически украшает звезда Давида. Впрочем, создатели фильма здесь ни при чем, ведь это реальный пол в представительстве Австралии в Лондоне, где проходила часть съемок.

Пол в банке с "Гарри Поттера". / Фото: Скриншот из YouTube

А другие же критики утверждают, что в "Гарри Поттере" есть отсылка к нацистской Германии. Так, Волан-де-Морт, который хотел очистить мир от "грязнокровок" и маглов, считается прототипом Адольфа Гитлера, желавшего уничтожить евреев. А вот известный молниеносный знак на лбу главного героя напоминает эмблему СС.

Волан-де-Морт считается прототипом Гитлера. / Фото: Instagram

Похоже, что скандалы вокруг "Гарри Поттера" еще долго будут преследовать Джоан Роулинг. Но, по всей вероятности, она уже смирилась с этим.

Напомним, что из-за трансфобии писательницу даже не позвали сниматься в спецэпизоде "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". Кстати говоря, мы описывали сюжет фильма.