Джонсонюк уходит! Реакция украинских звезд на отставку премьера Великобритании

Украинские звезды отреагировали на отставку Бориса Джонсона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новость о том, что Борис Джонсон уходит в отставку, стала большой неожиданностью для многих украинцев. Не смогли не отреагировать на перемены в британском парламенте и украинские звезды.

Ольга Фреймут

Одной из первых на заявление Бориса Джонсона ответила телеведущая. В своем Instagram Фреймут поблагодарила премьер-министра Великобритании за поддержку Украины.

Реклама

Спасибо, мистер Джонсон, за всю искреннюю любовь и поддержку. В политике нужно притворяться, если хочешь выжить. Но, Борис, вы искренни. Украинцы любят вас, – написала телеведущая.

Скриншот

Владимир Остапчук

Коллега Фреймут Владимир Остапчук тоже написал об уходе Джонсона в своих соцсетях.

Скриншот

Таки ушел, – коротко подписал фото премьера шоумен.

В следующей истории Остапчук пошутил, что вместе с Сергеем Притулой украинцы начали собирать деньги на зарплату Джонсону, чтобы он стал премьером в Украине.

Скриншот

Александр Эллерт

Не без юмора на отставку британского политика отреагировал победитель "Холостячки" Александр Эллерт. Комик подобрал кандидатов на пост "Джонсонюка" из украинских звезд.

Реклама

Выбирал победитель реалити по прическе :)

Скриншот

Игорь Кондратюк

Продюсер всегда одним из первых реагирует на политические события не только в Украине, но и в мире. На своей странице в Facebook Игорь Кондратюк процитировал Библию.

"Не сотвори себе кумира" (Борис Джонсон), – написал продюсер и добавил эмоджи с флагами Великобритании и Украины.

Скриншот

Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько уверена, что политик еще вернется на свой пост. Исполнительница сравнила Джонсона с Уинстоном Черчиллем (премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 годах).

Реклама

Черчилль возвращался. И Джонсон вернется, – написала Приходько.

Скриншот

Тарас Цимбалюк

А вот актер Тарас Цимбалюк поблагодарил Бориса Джонсона за его содействие украинскому народу во время войны с Россией.

Благодарим за все, – написал от украинцев актер.

Скриншот

Ранее на отставку Бориса Джонсона отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.