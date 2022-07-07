Джонсонюк уходит! Реакция украинских звезд на отставку премьера Великобритании

Украинские звезды отреагировали на отставку Бориса Джонсона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Новость о том, что Борис Джонсон уходит в отставку, стала большой неожиданностью для многих украинцев. Не смогли не отреагировать на перемены в британском парламенте и украинские звезды.
Ольга Фреймут
Одной из первых на заявление Бориса Джонсона ответила телеведущая. В своем Instagram Фреймут поблагодарила премьер-министра Великобритании за поддержку Украины.
Спасибо, мистер Джонсон, за всю искреннюю любовь и поддержку. В политике нужно притворяться, если хочешь выжить. Но, Борис, вы искренни. Украинцы любят вас, – написала телеведущая.
Владимир Остапчук
Коллега Фреймут Владимир Остапчук тоже написал об уходе Джонсона в своих соцсетях.
Таки ушел, – коротко подписал фото премьера шоумен.
В следующей истории Остапчук пошутил, что вместе с Сергеем Притулой украинцы начали собирать деньги на зарплату Джонсону, чтобы он стал премьером в Украине.
Александр Эллерт
Не без юмора на отставку британского политика отреагировал победитель "Холостячки" Александр Эллерт. Комик подобрал кандидатов на пост "Джонсонюка" из украинских звезд.
Выбирал победитель реалити по прическе :)
Игорь Кондратюк
Продюсер всегда одним из первых реагирует на политические события не только в Украине, но и в мире. На своей странице в Facebook Игорь Кондратюк процитировал Библию.
"Не сотвори себе кумира" (Борис Джонсон), – написал продюсер и добавил эмоджи с флагами Великобритании и Украины.
Анастасия Приходько
Певица Анастасия Приходько уверена, что политик еще вернется на свой пост. Исполнительница сравнила Джонсона с Уинстоном Черчиллем (премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 годах).
Черчилль возвращался. И Джонсон вернется, – написала Приходько.
Тарас Цимбалюк
А вот актер Тарас Цимбалюк поблагодарил Бориса Джонсона за его содействие украинскому народу во время войны с Россией.
Благодарим за все, – написал от украинцев актер.
Ранее на отставку Бориса Джонсона отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.