Джонсонюк іде! Реакція українських зірок на відставку прем'єра Великої Британії

Українські зірки відреагували на відставку Бориса Джонсона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Новина про те, що Борис Джонсон йде у відставку, стала великою несподіванкою для багатьох українців. Не змогли не відреагувати на зміни у британському парламенті й українські зірки.
Ольга Фреймут
Однією з перших на заяву Бориса Джонсона відповіла телеведуча. У своєму Instagram Фреймут подякувала прем'єр-міністру Великої Британії за підтримку України.
Дякую, містере Джонсоне, за всю щиру любов і підтримку. У політиці треба вдавати, якщо хочеш вижити. Але, Борисе, ви щирі. Українці люблять вас, – написала телеведуча.
Володимир Остапчук
Колега Фреймут Володимир Остапчук теж написав про звільнення Джонсона у своїх соцмережах.
Такі пішов, – коротко підписав фото прем'єра шоумен.
У наступній історії Остапчук пожартував, що разом з Сергієм Притулою українці почали збирати гроші на зарплатню Джонсону, щоб він став прем'єром в Україні.
Олександр Еллерт
Не без гумору на відставку британського політика відреагував переможець "Холостячки" Олександр Еллерт. Комік підібрав кандидатів на пост "Джонсонюка" з українських зірок.
Вибирав переможець реаліті за зачіскою :)
Ігор Кондратюк
Продюсер завжди одним з перших реагує на політичні події не лише в Україні, а й у світі. На своїй сторінці у Facebook Ігор Кондратюк процитував Біблію.
"Не сотвори собі кумира" (Борис Джонсон), – написав продюсер і додав емоджі з прапорами Великої Британії та України.
Анастасія Приходько
Співачка Анастасія Приходько впевнена, що політик ще повернеться на свою посаду. Виконавиця порівняла Джонсона з Вінстоном Черчиллем (прем'єр-міністр Великої Британії у 1940—1945 та 1951—1955 роках).
Черчилль повертався. І Джонсон повернеться, – написала Приходько.
Тарас Цимбалюк
А ось актор Тарас Цимбалюк подякував Борису Джонсону за його сприяння українському народу під час війни з Росією.
Дякуємо за все, – написав від українців актор.
Раніше на відставку Бориса Джонсона відреагував Президент України Володимир Зеленський.