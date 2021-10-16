Егор Крутоголов из Дизель шоу оправдался за расистский скандал: Никакого злого умысла в нас нет

Егор Крутоголов прокомментировал расистский скандал вокруг "Дизель шоу" / Фото: Скриншот из YouTube

Художественный руководитель и актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов впервые прокомментировал обвинения в расизме . Он отметил, обидеть никого не хотели.

То, что юмор может быть обидным для кого-то, я это не исключаю. Но поверьте, никакого злого умысла и зла в целом в нас нет, – сказал Егор Крутоголов журналистам "Зіркового шляху" на телеканале "Украина".

Егор Крутоголов / Фото: instagram.com/dizelmano

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С чего все началось

По словам Виктора Вемуна, авторы шоу пригласили его сыграть Тараса Бульбу для сериала Netflix, который "подгорел" и стал темнокожим. От участия в таком номере он отказался.

Чуть позже в эфире все-таки показали этот номер, но с другим актером. Комики высмеивали новые стандарты и толерантность Netflix, шутили о темнокожих и представителях ЛГБТ-сообщества.

Номер "Дизель шоу"/ Скриншот из YouTube

Вемуна посмотрев номер, решил записать видеообращение.

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Пока из главных юмористических сцен страны будет нестись блевотина о том, что их цвет кожи — сгоревший белый, до те пор такое будет нестись и на улицах, – заявил актер и блогер у себя в Instagram.

Поддержали Виктора Вемуна многие фолловеры, а также представители шоу-бизнеса. В частности на проблему обратили внимание alyona alyona, Jamala и KAZKA.

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