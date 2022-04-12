Егорова, Марченко и еще 11 медийщиков внесены в реестр госпредателей

Снежану Егорову, Оксану Марченко и еще 98 персон внесли в список госпредателей / Фото: instagram.com/snezha_egorova, instagram.com/oksana.marchenko.official

В списке госпредателей есть 73 политика, 13 представителей правоохранительных органов, 13 – медийщиков и 1 судья. В реестре собраны данные о коллаборантах из 14 областей Украины.

Из представителей медиасферы в реестр внесены:

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Кирилл Вышинский

Игорь Гужва

Снежана Егорова

Андрей Ермолаев

Светлана Крюкова

Глеб Ляшенко

Оксана Марченко

Олеся Медведева

Диана Панченко

Михаил Погребинский

Владимир Рогов

Алексей Романов

Александр Семченко.

Перед тем, как внести лицо в этот список, "Рух ЧЕСНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации организаторы движения активно сотрудничают с правоохранительными органами и общественными организациями.

Скриншот: chesno.org

Ранее мы сообщали, что Оксана Марченко покинула страну 19 февраля. Сообщалось что телеведущая и супруга Виктора Медведчука пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин (вероятно, охранников) через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.