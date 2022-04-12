Егорова, Марченко и еще 11 медийщиков внесены в реестр госпредателей

Снежану Егорову, Оксану Марченко и еще 98 персон внесли в список госпредателей / Фото: instagram.com/snezha_egorova, instagram.com/oksana.marchenko.official
В списке госпредателей есть 73 политика, 13 представителей правоохранительных органов, 13 – медийщиков и 1 судья. В реестре собраны данные о коллаборантах из 14 областей Украины.
Из представителей медиасферы в реестр внесены:
- Кирилл Вышинский
- Игорь Гужва
- Снежана Егорова
- Андрей Ермолаев
- Светлана Крюкова
- Глеб Ляшенко
- Оксана Марченко
- Олеся Медведева
- Диана Панченко
- Михаил Погребинский
- Владимир Рогов
- Алексей Романов
- Александр Семченко.
Перед тем, как внести лицо в этот список, "Рух ЧЕСНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации организаторы движения активно сотрудничают с правоохранительными органами и общественными организациями.
Ранее мы сообщали, что Оксана Марченко покинула страну 19 февраля. Сообщалось что телеведущая и супруга Виктора Медведчука пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин (вероятно, охранников) через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.