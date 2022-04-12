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Єгорова, Марченко та ще 11 медійників внесено до реєстру держзрадників

Анна Пономаренко
12 квітня, 17:09
Національне агентство з питань запобігання корупції та громадська організація "Рух ЧЕСНО" внесли перших 100 осіб до реєстру держзрадників, серед них – 13 медійників

Сніжану Єгорову, Оксану Марченко та ще 98 персон внесли до списку держзрадників / Фото: instagram.com/snezha_egorova, instagram.com/oksana.marchenko.official

У списку держзрадників є 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 – медійників та 1 суддя. У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України.

З представників медіасфери до реєстру внесені:

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  • Кирило Вишинський
  • Ігор Гужва
  • Сніжана Єгорова
  • Андрій Єрмолаєв
  • Світлана Крюкова
  • Гліб Ляшенко
  • Оксана Марченко
  • Олеся Медведєва
  • Діана Панченко
  • Михайло Погребинський
  • Володимир Рогов
  • Олексій Романов
  • Олександр Семченко.

Перед тим, як внести особу в цей перелік, "Рух ЧЕСНО" перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації організатори руху активно співпрацюють із правоохоронними органами та громадськими організаціями.

Скріншот: chesno.org

Раніше ми повідомляли, що Оксана Марченко залишила країну 19 лютого. Повідомлялося, що телеведуча та дружина Віктора Медведчука перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків (ймовірно, охоронців) через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі.