Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой: фото

Катя Осадчая родила третьего ребенка / Фото: instagram.com/kosadcha

У Екатерины и ее супруга, Юрия Горбунова, родился сын. Это их второй общий ребенок. У пары есть старший сын Иван, который родился в 2017 году. О беременности Осадчей стало известно в мае этого года.

Привет, наша новая Вселенная! Я мама троих сыновей. @gorbunovyuriy, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются красивые ребята, – трогательно подписала публикацию Екатерина.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/kosadcha

Также отметим, что у Екатерины есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Илье исполнится 19 лет.

Менее чем за полчаса публикация с радостной новостью набрала более 40 тысяч лайков, а в комментариях коллеги, друзья и поклонники Екатерины написали сотни поздравлений:

Как? Уже? Только позавчера прыгала! С ума сойти, ура! – оставила комментарий телеведущая Маша Ефросинина.

Ангелочек! Поздравляю! – написала ведущая Леся Никитюк.

Как прекрасно, – отметила модель Алла Костромичева.

Вы невероятные! Мы с Василиной в восторге. Кайфа от тройного материнства и здоровья малышу! – написала телеведущая Лидия Таран.

Любовь моя" – прокомментировал Юрий Горбунов.

Скриншот: Instagram

Ранее мы сообщали, что беременная Осадчая с Горбуновым попали в ураган на самолете.

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