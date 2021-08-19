Катерина Осадча втретє стала мамою: фото

Катя Осадча народила третю дитину / Фото: instagram.com/kosadcha

У Катерини та її чоловіка, Юрія Горбунова, народився син. Це їхня друга спільна дитина. У пари є старший син Іван, який народився в 2017 році. Про вагітність Осадчої стало відомо в травні цього року.

Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. @gorbunovyuriy, спасибі тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять гарні хлопці,- зворушливо підписала публікацію Катерина.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/kosadcha

Також зазначимо, що у Катерини є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років.

Менш ніж за півгодини публікація з радісною новиною набрала більше 40 тисяч лайків, а в коментарях колеги, друзі та шанувальники Катерини написали сотні привітань:

Як? Уже? Тільки позавчора стрибала! З глузду з'їхати, ура! – залишила коментар телеведуча Маша Єфросиніна.

Ангелик! Вітаю! – написала ведуча Леся Нікітюк.

Як прекрасно, – зазначила модель Алла Костромічева.

Ви неймовірні! Ми з Василиною в захваті. Кайфу від потрійного материнства і здоров'я малютку! – написала телеведуча Лідія Таран.

Любов моя! – прокоментував Юрій Горбунов.

Скріншот: Instagram

Раніше ми повідомляли, що вагітна Осадча з Горбуновим потрапили в ураган на літаку.

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