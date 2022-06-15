Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поздравили сына с первым днем рождения (фото)

Виктор Павлик с женой поздравили сына с первым днем рождения / Фото: instagram.com/repyahovakate

Совсем недавно Екатерина Репяхова отмечала свой 28 день рождения, а уже через несколько дней в семью пришло еще одно торжество – годик у сына Михаила.

Супруга Виктора Павлика поделилась кадрами с фотосессии в честь праздника – на них уже подросший малыш позирует на камеру.

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Также молодая мама показала, как подготовилась к дню рождения сына – отельный номер, где остановились супруги в Ивано-Франковске, украсили воздушными шариками, а именинный торт украсила фигурка мишутки.

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Как рассказала Екатерина в своих Instastoies, на вечер семья запланировала торжество в кругу родных и друзей. Пара долго думала, стоит и проводить празднование во время войны, но все же решила, что первый годик должен запомниться сыну.

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Поздравлениями сыну поделился на своей странице в Instagram и звездный папа Михаила. Виктор Павлик написал трогательное поздравление малышу.

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Любимый мой сыночек, Михасик, Богом посланный ангел, с днем ​​рождения тебя, дорогой! Мы тебя с мамой очень любим! Чтобы ты был здоров и счастлив! Пусть Господь тебя оберегает! – поздравил наследника исполнитель.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала своим фолловерам о плюсах и минусах жизни в Израиле.