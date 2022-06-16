Экс-девушка Бена Аффлека стала новой Мэрилин Монро: первые кадры со съемок и тизер

Ана де Армас сыграла Мэрилин Монро в фильме "Блондинка" / Фото: Netflix, Коллаж: Сегодня

О том, что испанская звезда кино, которая некоторое время встречалась с Беном Аффлеком, сыграет Мэрилин Монро в новом фильме от Nteflix, стало известно еще в марте 2019 года! И вот, наконец-то, мы можем увидеть Ану де Армас в образе легендарной Монро.

Фильм получил название "Блондинка". Вместе с первыми кадрами Аны в образе Монро Netflix презентовал и тизер кинокартины:

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А вот и кадры со съемочной площадки:

Ана де Армас сыграла Мэрилин Монро в фильме "Блондинка" / Фото: Netflix

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Ана де Армас в образе Мэрилин Монро в новом фильме от Netflix / Фото: Netflix

Ана де Армас повторила множество образов Мэрилин Монро в фильме "Блондинка" / Фото: Netflix

Вот что говорят о фильме его создатели:

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Фильм смело переосмысливает жизнь одной из самых знаменитых икон Голливуда, Мэрилин Монро. Начиная с ее бурного детства в роли Нормы Джин и заканчивая восхождением к славе и романтическими сложностями, "Блондинка" стирает границы фактов и вымысла, чтобы исследовать разрыв между ее публичным и личным "я".

Премьера фильма на платформе Netflix состоится 23 сентября этого года.

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