Ексдівчина Бена Аффлека стала новою Мерилін Монро: перші кадри зі зйомок та тизер

Ана де Армас зіграла Мерилін Монро у фільмі "Блондинка" / Фото: Колаж: Сьогодні

Про те, що іспанська зірка кіно, яка певний час зустрічалася з Беном Аффлеком, зіграє Мерилін Монро у новому фільмі від Nteflix, стало відомо ще у березні 2019 року! І ось, нарешті, ми можемо побачити Ану де Армас в образі легендарної Монро.

Фільм отримав назву "Блондинка". Разом з першими кадрами Ани в образі Монро Netflix презентував і тизер кінокартини:

Реклама

А ось і кадри зі знімального майданчика:

Ана де Армас зіграла Мерилін Монро у фільмі "Блондинка"

Реклама

Ана де Армас в образі Мерілін Монро у новому фільмі від Netflix

Ана де Армас повторила безліч образів Мерилін Монро у фільмі "Блондинка"

Ось що кажуть про фільм його творці:

Реклама

Фільм сміливо переосмислює життя однієї з найзнаменитіших ікон Голлівуду, Мерилін Монро. Починаючи з її бурхливого дитинства у ролі Норми Джин і закінчуючи сходженням до слави та романтичними складнощами, "Блондинка" стирає межі фактів та вигадки, щоб досліджувати розрив між її публічним та особистим "я".

Прем'єра фільму на платформі Netflix відбудеться 23 вересня цього року.

Не пропустіть наш матеріал про скандал за участю Кім Кардашьян, яка вирішила позичити сукню Мерилін Монро у музею, де вона зберігалася, і врешті-решт порвала вбрання.