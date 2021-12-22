Экс-девушка Киевстонера прилетела в Москву, но ее депортировали в Украину

Лили Багировой запретили въезд в Россию и Белоруссию. / Фото: liliya_bagirova

Лилии Багировой, которую в этом году ограбили, нужно было полететь в Москву по своим делам. Но в аэропорту Внуково девушку неожиданно задержали и сообщили о запрете въезда.

На границе, уже во Внуково меня задержали на пять часов и потом сообщили, что из-за того, что я журналист мне закрыт въезд в Россию и Беларусь до 2026 года,- рассказала блогерша в Instastoreis .

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Как выяснилось, причиной стали два видео, которые Лиля снимала год назад о протестах в Беларуси – "Марш свободы".

Кроме того, как сообщила Багирова, в Беларуси против нее еще возбуждено уголовное дело.

Фото: instagram/liliya_bagirova

Сейчас Багирову уже депортировали в Украину через Стамбул. При посадке в самолет в аэропорту во Внуково ее сопровождали сотрудники ФСБ.

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По возвращении на родину девушка рассказала в Сети, что вместе с ней вернулись еще восемь граждан Украины, которых не пустили в Россию из-за того, что у них было "недостаточно оснований для пересечения российской границы".

Фото: instagram/liliya_bagirova

Видео Багировой о Беларуси

Напомним, что год назад она выпустила два видео под названием "Марш свободы". Они набрали на YouTube около 100 тысяч просмотров.

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Отметим, что запрет на въезд в Россию и Беларуси для Лили вступил в силу еще в январе 2021 года, но об этом она узнала только сейчас.

"Сегодня" обратились к Багировой за комментарием.