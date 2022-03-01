Экс-холостяк Никита Добрынин вступил в ряды территориальной обороны Киева

Никита Добрынин вступил в тероборону / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Артисты и украинские знаменитости готовы противостоять российской агрессии. Следом за участником второго сезона "Холостячки" Максом Тарпатой в ряды теробороны вступил главный герой "Холостяк-9" Никита Добрынин.

О том, что теперь телеведущий несет службу в обороне Киева, он сообщил символическим фото в своем Instagram, на котором нежно целует супругу Дашу Квиткову.

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Отправился в наряд! Все буде Україна, – подписал фото с женой Добрынин.

Фото – instagram.com/nikitadobrynin

Даша Квиткова ждет супруга дома вместе с семимесячным сыночком Львом. Девушка жестко ответила комментаторам, которые пишут о том, что семья Добрыниных уже сбежала из Киева.

Такая история злит меня больше всего, когда во время, когда мы все должны объединиться, некоторые кибербуллят, хейтят и выписывают какую-то просто херню. К вашему сведению, мы не в Киеве, мы никуда не уехали, мы находимся дома у моих родителей, нас семеро взрослых и четверо детей, – рассказала в Instagram Квиткова.

Скриншот – instagram.com/kvittkova

Вместе с Никитой в ряды теробороны вступили брат и отец Даши.

Скриншот – instagram.com/kvittkova

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