Потап призвал Россию прекратить войну против Украины: Нам не нужен ваш "русский мир"

Украинский рэпер эмоционально обратился к россиянам с требованием прекратить кровопролитие в Украине

Потап призвал Путина прекратить войну. / Фото: instagram.com/realpotap

Звезды активно продолжают поддерживать украинцев и призывать Кремль прекратить войну. Так, Надя Дорофеева просит российских фанатов повлиять на ситуацию, а Потап требует от врагов убираться из нашей Земли.

В Instagram артист опубликовал жуткое видео из Киева, где танк наехал на авто и убил гражданского человека. Рэпер заявил, что украинцам не нужна война:

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Это Киев, это ваши (русские) танки, убивают наших людей. Это ваша война против нас! Нам не нужен ваш "русский мир"! Убирайтесь с Нашей Земли! Остановите кровопролитие! Мы не простим вас! Российские танки убили украинского водителя! Посмотрите на это убийство, мир! Не молчи Европа! Ты следующая! Помогите нам! США и целое мировое сообщество!! Украина ! Моя Любимая, Держись! Вы наши герои! Слава ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ! – написал Потап.

Также артист добавил пост с лозунгами: "Путин остановись! Россия остановись! Нет войне!". Потап призвал россиян помочь остановить это:

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Украинцы, мы не одни, с нами весь мир. Нас уже поддержали многие культурные деятели с Запада. В частности, Анджелина Джоли выразила свое волнение, Джаред Лето призвал украинцев беречь себя. Также Вера Фармига поддержала наш народ.

Все буде Україна!