36-летняя Ольга Серябкина из группы SEREBRO впервые стала мамой: фото

Ольга Серябкина стала мамой в первый раз / Фото: instagram.com/seryabkina

Трогательными фотографиями из роддома певица, которая расторгла контракт с продюсером Максимом Фадеевым, поделилась на своей страничке в Instagram.

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Малыш появился на свет 20 ноября. Мальчика назвали необычным именем – Лука.

На фото вместе с молодой мамой, отец малыша, 32-летний бизнесмен Георгий Начкебия. Как известно, пара официально оформила отношения в октябре прошлого года. До этого Начкебия был концертным директором сольной карьеры Серябкиной.

О том, что пара ждет первенца стало известно только в сентябре. Рожать малыша певица решила в одном из московских роддомов. Запечатлеть главные моменты в жизни поможет новый смартфон.

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Ольга Серябкина: краткая биография

Москвичка Ольга Серябкина получила широкую известность и популярность благодаря участию в группе SEREBRO. На протяжении 13 лет, с 2006 по 2019, Серябкина была бессменной солисткой коллектива, а также писала песни для репертуара SEREBRO.

В 2014 певица решила начать и сольную карьеру. Так, в сентябре 2014 вместе DJ M.E.G Серябкина выпустила свой первый трек под псевдонимом Holy Molly. С тех пор, исполнительниц начала развиваться как сольная певица, а в 2019 покинула группу SEREBRО. За время сольной деятельности Серябкина выпустила несколько треков с другими исполнителями.

В 2020 году Серябкина рассказала о своих отношениях с Георгием Начкебией. В том же году пара официально оформила свои отношения. Для Серябкиной этот брак был первый.

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