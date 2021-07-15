Экс-супруга Валерия Меладзе ярко ответила Джанабаевой: Бессовестный человек выглядит ущербно

Российский певец и продюсер Валерий Меладзе уже много лет назад развелся с Ириной Меладзе. Однако она до сих пор не может отпустить прошлое и забыть его измену

Ирина Меладзе высказалась об Альбине Джанабаевой / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva, instagram.com/meladzearina

Бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина Меладзе, которая ранее прокомментировала секс-скандал с Ани Лорак, намекнула Альбине Джанабаевой, что такое совесть.

Дело в том, что в недавнем интервью на одном из российских телеканалов Ирина Меладзе снова вспомнила обстоятельства, при которых она рассталась с певцом. Женщина упомянула нынешнюю супругу Меладзе – Альбину Джанабаеву, которая когда-то давно разрушила их брак. Как многие помнят, роман Альбины и Валерия Меладзе начался еще в нулевых, но узаконили они отношения в 2014-м, что и стало причиной разрыва отношений певца с Ириной.

Сразу же после откровений Ирины Меладзе, Альбина Джанабаева сделала пост в соцсети, в котором без перехода на личности намекнула женщине, что любовь и совесть правят миром, а нелюбовь и неуважение – разрушают его. Ирина Меладзе, в свою очередь, не промолчала и сделала пост в своем Instagram-аккаунте. По контексту, поклонники сразу же поняли, что это "философский" ответ Альбине Джанабаевой.

Совесть, стыд, сознание, нравственность. Эти слова определенным образом связаны. Как? В словах со-весть и со-знание приставка "со", которая приближает, приумножает смысл слов весть и знание, что по сути одно и тоже. По Далю совесть это: "нравственное сознание, внутреннее чувство в человеке, побуждающее к истине, к добру, отвращающее ото лжи и ото зла; невольная любовь к добру и к истине; тайник души в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; прирожденная правда в различной степени развитая". Но как понять в какой степени развита совесть у того или иного человека? Так вот мерилом совести является стыд. То есть, если человек потерял стыд, соответственно и совесть, – написала Ирина Меладзе.

Затем Ирина Меладзе отметила, что отсутствие совести или стыда говорит о нравственном состоянии человека.

"При этом, человек выглядит ущербно, так как в голове гоголь-моголь и руководят им инстинкты. Вывод: Друзья, следим за собой, дабы не смешить окружающих... ( это как минимум)", – добавила бывшая Валерия Меладзе.

Валерий и Ирина Меладзе / Фото: instagram.com/irinameladze

Напомним, что Ирина Меладзе состояла в браке с Валерием с 1989 по 2014 годы. Но фактически отношения звезд завершились еще ранее, когда в 2004 году у Валерия Меладзе родился внебрачный сын от Альбины Джанабаевой.

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