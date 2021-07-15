Ексдружина Валерія Меладзе яскраво відповіла Джанабаєвій: Безсовісна людина виглядає неповноцінно

Російський співак і продюсер Валерій Меладзе вже багато років тому розлучився з Іриною Меладзе. Однак вона досі не може відпустити минуле і забути його зраду

Ірина Меладзе висловилася про Альбіну Джанабаєву / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva, instagram.com/meladzearina

Колишня дружина Валерія Меладзе Ірина Меладзе, яка раніше прокоментувала секс-скандал з Ані Лорак, натякнула Альбіні Джанабаєвій, що таке совість.

Річ у тому, що в нещодавньому інтерв'ю на одному з російських телеканалів Ірина Меладзе знову згадала обставини, при яких вона розлучилася зі співаком. Жінка згадала нинішню дружину Меладзе – Альбіну Джанабаєву, яка колись давно зруйнувала їхній шлюб. Як багато хто пам'ятає, роман Альбіни та Валерія Меладзе почався ще в нульових, але узаконили вони стосунки 2014-го, що і стало причиною розриву стосунків співака з Іриною.

Одразу ж після одкровень Ірини Меладзе Альбіна Джанабаєва зробила пост в соцмережі, в якому без переходу на особистості натякнула жінці, що любов і совість правлять світом, а нелюбов і неповага – руйнують його. Ірина Меладзе своєю чергою не промовчала і зробила пост у своєму Instagram-акаунті. З контексту шанувальники одразу ж зрозуміли, що це "філософська" відповідь Альбіні Джанабаєвій.

Совість, сором, свідомість, моральність. Ці слова певним чином пов'язані. Як? У словах со-вість і свідомість (російською – "сознание". – Ред.) приставка "со", яка наближає, примножує сенс слів відомість і знання, що по суті одне і теж. За Далем совість це: "моральна свідомість, внутрішнє відчуття в людині, що спонукає до істини, до добра, відвертає від неправди і від зла; мимовільне кохання до добра і до істини; тайник душі, в якому відгукується схвалення або засудження кожного вчинку; природжена правда в різному ступені розвинена". Але як зрозуміти, в якій мірі розвинена совість у тієї чи іншої людини? Так ось, мірилом совісті є сором. Тобто, якщо людина втратила сором, відповідно і совість, – написала Ірина Меладзе.

Потім Ірина Меладзе зазначила, що відсутність совісті або сорому свідчить про моральний стан людини.

"При цьому людина виглядає неповноцінно, оскільки в голові ґоґоль-моґоль і керують ним інстинкти. Висновок: Друзі, стежимо за собою, щоб не смішити оточення... (це як мінімум)", – додала колишня Валерія Меладзе.

Валерій та Ірина Меладзе / Фото: instagram.com/irinameladze

Нагадаємо, що Ірина Меладзе була одружена з Валерієм з 1989 по 2014 роки. Але фактично стосунки зірок завершилися ще раніше, коли 2004 року у Валерія Меладзе народився позашлюбний син від Альбіни Джанабаєвої.

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