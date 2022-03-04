Экс-участница ВИА Гры Настя Кожевникова предупредила об опасности из-за обстрелов Запорожской АЭС

Анастасия Кожевникова обратилась к фанатам из-за обстрела Запорожской АЭС. / Фото: Instagram

Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую АЭС в Европе – Запорожскую. В результате чего начался пожар. Бои на этой АЭС через минуту могут обернуться катастрофой. Поэтому экс-участница группы "ВИА Гра" Настя Кожевникова решила обратиться к своим фанатам и предупредить об опасности.

28-летняя артистка родилась в Южноукраинском Николаевской области, в 403 км от Энергодара. Как известно, в городе певицы также находится АЭС.

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В Instagram Кожевникова написала, что с детства знает опасность атомных электростанций. Также она вспомнила и о катастрофе на Чернобыльской АЭС:

Я родилась в атомном городе Южноукраинске, и с ранних лет нам в садиках, школах говорили об трагичной аварии на Чернобыле. Мы знаем с малку как не касаемы атомные блоки до сегодняшней ночи… АЭС в Энергодаре является самой большой в Европе и сегодня ночью армия РФ нацелено обстреляла атомные блоки! ВЫ ПОНИМАЕТЕ ЭТО???, – обратилась Настя к подписчикам.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.

Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заменить атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.

На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил , что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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