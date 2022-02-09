Экс-участник Время и Стекло Позитив экономит на себе, но дарит Потапу презенты за 1000 долларов

Позитив признался, что на подарки для Потапа готов тратить больше, чем на себя / Фото: YouTube
Алексей Завгородний он же Позитив признается, в повседневной жизни он старается одеваться как можно проще.
Наверное, из-за моментов из прошлого. Когда мы уже стали артистами, но еще ездили в метро, нужно было все контролировать. За внешний вид можно было и отхватить
Позитив всегда очень тщательно подбирает образы. Отталкивается не только от настроения:
Если я подхожу к шкафу и понимаю, что мне понравились синие носки, то под них буду подбирать весь look. Даже трусы! Обязательно. Их вроде никто не видит, но сам-то знаю. Вот сделают комплимент, что хорошо выгляжу, а я уверенно отвечу: "А ты видел цвет трусов?", – цитирует певца "Новый канал"
Гардероб у Позитива немаленький. Несмотря на это, на вещи он тратит не так много денег. Как отмечает певец, 50% вещей он покупает сам, а 50% достается после съемок и выступлений. Например, на съемках одного из шоу появился в кроссовках Balenciaga, купленных для концерта "Время и Стекло".
Тогда нам и всему балету заказали одинаковую обувь, на которую потратили половину бюджета всего мероприятия. Купил бы сам такие кроссовки? Наверное, нет… Слишком дорого. Я могу себе это позволить, но не хочу тратить 600 или 800 долларов на обувь.
Позитив рассказал, что на подарки для Потапа готов потратить больше, чем на себя.
Последние два или три дня рождения дарил вещи, которые стоят тысячу долларов и больше.
Ранее Позитив назвал причину распада группы "Время и Стекло".