Ексучасник Время и Стекло Позитив економить на собі, але дарує Потапу презенти за 1000 доларів

Позитив зізнався, що на подарунки для Потапа готовий витрачати більше, ніж на себе / Фото: YouTube

Олексій Завгородній він же Позитив зізнається, у повсякденному житті він намагається одягатися якнайпростіше.

Напевно, через моменти з минулого. Коли ми вже стали артистами, але ще їздили до метро, треба було все контролювати. За зовнішній вигляд можна було й відхопити

/ Фото: instagram.com/positiff

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Позитив завжди дуже ретельно підбирає образи. Відштовхується не лише від настрою.

Якщо я підходжу до шафи і розумію, що мені сподобалися сині шкарпетки, то під них підбиратиму весь look. Навіть труси! Обов'язково. Їх ніби ніхто не бачить, але сам знаю. Ось зроблять комплімент, що добре виглядаю, а я впевнено відповім: "А ти бачив колір трусів?", – цитує співака "Новий канал"

Гардероб у Позитиву немаленький. Незважаючи на це, на речі він витрачає не так багато грошей. Як зазначає співак, 50% речей він купує сам, а 50% дістається після зйомок та виступів. Наприклад, на зйомках одного з шоу з' явився в кросівках Balenciaga, куплених для концерту "Время и Стекло".

Тоді нам і всьому балету замовили однакове взуття, на яке витратили половину бюджету всього заходу. Купив би сам такі кросівки? Мабуть, ні… Дуже дорого. Я можу собі це дозволити, але не хочу витрачати 600 чи 800 доларів на взуття.

Позитив розповів, що на подарунки для Потапа готовий витратити більше, ніж він.

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Потап та Позитив / Фото: instagram.com/realpotap

Останні два чи три дні народження дарував речі, які коштують тисячу доларів та більше.

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Раніше Позитив назвав причину розпаду групи "Время и Стекло".