Эксклюзив "Говорить Україна": школьница расскажет, за сколько ее хотела продать родная мать

Ведущий программы "Говорит Украина" Алексей Суханов / Фото: пресс-служба

Год назад жизнь счастливой семьи Людмилы разрушилась навсегда. Сначала от болезни умер отец, а убитую горем мать словно подменили. Ровно через год со дня похорон любимого женщина написала отказ от трех младших детей.

Теперь в свои 19 лет Людмила утром учится, потом работает в столовой, а вечером с сумкой домашней еды идет в больницу навещать младших сестричек и братика. Почему мама написала отказ от родных детей? Как малышам жилось после смерти отца и каким признанием шокирует 16-летняя школьница, станет известно в студии.

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16-летняя Оля, 9-летняя Антонина и 12-летний Михаил сейчас находятся в районной больнице, куда они были отправлены после того, как мама написала от них отказ. Сотрудники социальной службы со дня на день должны перевести их в интернат. Людмила, которая заботилась о сестрах и брате, рассказала, что раньше у них была полноценная семья. Детство было нормальным – в доме было убрано, всегда было что поесть, мама с отцом работали. У семьи никогда не было скандалов. Но все пошло кувырком, когда полтора года назад отец заболел. У него были проблемы с печенью. Мужчина умер, и с тех пор маму словно подменили.

В какой-то момент у меня создалось впечатление, что она вообще забыла, что у нее есть дети. Мама бросила работу, перестала готовить еду, убирать дома, даже общаться с нами! Каждый из нас стал жить сам по себе. Сестры и братья походили на беспризорных, – рассказала Людмила.

Девушка хотела оформить опеку над младшими детьми, но ей не разрешили из-за того, что у нее нет собственного жилья. Поэтому Людмила обратилась к родной тете, приютившей детей. Вскоре 16-летняя Оля перестала слушаться взрослых, стала прогуливать школу и не реагировать на замечания. Поэтому супруг тети отвез ее в социальную службу, где ему сказали, что если заберут Олю, то заберут и других детей. Мужчина в отчаянии отвез в социальную службу младших тоже.

Журналистам Оля призналась, что сожалеет о своем поведении и рассказала, что не хочет возвращаться к родной маме. По словам девушки, после смерти отца к матери ежедневно приходили какие-то мужчины. Они приставали к Оле, касались ее интимных мест. Она кричала, звала мать, которая сидела в соседней комнате, но женщина не реагировала.

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Впоследствии мать решила на мне зарабатывать. Однажды, когда к матери пришел какой-то мужчина, она подошла ко мне, начала тянуть за руку, ударила по лицу и приказала идти заниматься сексом. Я оборонялась, кричала, а мать ответила, что ей предлагали за секс со мной 200 грн или бутылку водки. Я вырвалась и убежала через форточку. Так происходило чуть ли не каждый день! Однажды я даже руку о стекло себе порезала, когда убегала! Обычно я пряталась у своего друга, – признается Оля.

Кого из детей готова мама забрать к себе? Как прокомментирует историю психолог и какую тайну расскажет Оля в студии ток-шоу, станет известно на канале "Украина".

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 20:10!