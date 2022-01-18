Ексклюзив "Говорити Україна": школярка розповість, за скільки її хотіла продати рідна мати

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов / Фото: пресслужба

Рік тому життя щасливої родини Людмили зруйнувалося назавжди. Спочатку від хвороби помер батько, а вбиту горем матір немовби підмінили. Рівно через рік від дня похорону коханого жінка написала відмову від трьох молодших дітей.

Тепер у свої 19 років Людмила вранці навчається, потім працює у їдальні, а ввечері з сумкою домашньої їжі йде до лікарні відвідувати молодших сестричок та братика. Чому мама написала відмову від рідних дітей? Як малюкам жилося після смерті батька та яким визнанням шокує 16-річна школярка, стане відомо у студії.

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16-річна Оля, 9-річна Антоніна та 12-річний Михайло зараз перебувають у районній лікарні, куди вони були відправлені після того, як мама написала від них відмову. Співробітники соціальної служби ось-ось мають перевести їх до інтернату. Людмила, яка дбала про сестер і брата, розповіла, що раніше у них була повноцінна сім'я. Дитинство було нормальним – у будинку було прибрано, завжди було що поїсти, мама з татом працювали. Сім'я ніколи не мала скандалів. Але все пішло шкереберть, коли півтора року тому батько захворів. Він мав проблеми з печінкою. Чоловік помер, і відтоді маму немовби підмінили.

Якоїсь миті у мене склалося враження, що вона взагалі забула, що у неї є діти. Мама покинула роботу, перестала готувати їжу, прибирати в домі, навіть спілкуватися з нами! Кожен із нас став жити сам по собі. Сестри та брати були схожі на безпритульних, – розповіла Людмила.

Дівчина хотіла оформити опіку над молодшими дітьми, але їй не дозволили через те, що вона не має власного житла. Тому Людмила звернулася до рідної тітки, яка дала притулок дітям. Незабаром 16-річна Оля перестала слухатися дорослих, почала прогулювати школу і не реагувати на зауваження. Тому чоловік тітки відвіз її до соціальної служби, де йому сказали, що якщо заберуть Олю, то заберуть і інших дітей. Чоловік у відчаї відвіз до соціальної служби молодших теж.

Журналістам Оля зізналася, що шкодує про свою поведінку, та розповіла, що не хоче повертатися до рідної мами. За словами дівчини, після смерті батька до матері щодня приходили якісь чоловіки. Вони чіплялися до Олі, торкалися її інтимних місць. Вона кричала, кликала матір, яка сиділа у сусідній кімнаті, але жінка не реагувала.

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Згодом мати вирішила заробляти на мені. Якось, коли до матері прийшов якийсь чоловік, вона підійшла до мене, почала тягнути за руку, вдарила по обличчю, і наказала йти займатися сексом. Я боронилася, кричала, а мати відповіла, що їй пропонували за секс зі мною 200 грн або пляшку горілки. Я вирвалася і втекла через кватирку. Так відбувалося майже щодня! Якось я навіть руку об скло собі порізала, коли тікала! Зазвичай я ховалась у свого друга, – зізнається Оля.

Кого з дітей готова мати забрати до себе? Як прокоментує історію психолог і яку таємницю розповість Оля у студії ток-шоу, стане відомо на каналі "Україна".

Дивіться ток-шоу "Говорити Україна" з Олексієм Сухановим на каналі "Україна" у будні о 20:10!