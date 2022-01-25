El Кравчука преследует фанатка: приносит письма в почтовый ящик и умоляет о встрече

El Кравчуку приходят письма от неизвестной поклонницы / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Следом за признанием Златы Огневич о многолетних преследования со стороны неизвестного мужчины, о своей неугомонной фанатке решил рассказать и El Кравчук.

В своих Instastories музыкант рассказал, что регулярно получает письма от незнакомки, которая представляется его поклонницей.

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В своих посланиях девушка умоляет артиста о встрече. Для свидания тайная фанатка выбрала любимую кофейню Кравчука.

Скриншот – instagram.com/el_kravchuk_official

Прошу встретиться с Вами в месте, где Вы почти каждый день пьете кофе, – написала в письме поклонница.

Скриншот – instagram.com/el_kravchuk_official

Кравчук признается, что его не на шутку пугают такие активные действия со стороны девушки. Более того, артиста настораживает, что фанатка знает не только его любимое заведение, но и домашний адрес.

В этих письмах начинаются вещи, которые начинают меня пугать – какие-то приглашения на встречи, угрозы. Мало того, что я получают эти письма, их начали получать мои родственники, – рассказал взволнованный Кравчук.

Певец попросил настойчивую фанатку прекратить эти преследования и переписку, так как это очень влияет на его эмоциональное состояние. Кравчук предложил девушке лучше приходить на его концерты и общаться только в творческой обстановке.

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Ранее в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" El Кравчук рассказал подробности своей личной жизни и признался, как романы влияют на его карьеру.