Елена Кравец и Юрий Ткач впервые появятся в кино в главных ролях – смотрим трейлер Большой прогулки

"Большую Прогулку" с Еленой Кравец и Юрием Ткачем в главной роли можно будет посмотреть в кино с 24 февраля / Фото: пресс-служба

Сюжет "Большой Прогулки" разворачивается в в центре противостояния местных бизнесменов Наливайченко и работников культуры Драгомановых: обе семьи претендуют на идеальную поляну под шашлыки в сезон весенних пикников.

Их ссоры и споры способны перевернуть вверх дном все в радиусе нескольких километров. На что пойдут обычные украинские семьи, чтобы в конце концов получить желаемое?

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Хочется, чтобы с 24 февраля кинотеатральные залы были заполнены зрителями "Большой Прогулки". Посмотрите, какое замечательное кино у нас всех получилось: народный, понятный юмор, зажигательные песни и, конечно, приключения любимых (а по-другому и быть не может) семей Наливайченко и Драгомановых. Трейлер бомбезный — опять захотелось оказаться на съемочной площадке, а еще больше — в кино, за просмотром фильма. Итак, скоро встретимся на больших экранах", — поделился актер Юрий Ткач, исполнитель роли Толи Наливайченко в фильме.

В трейлере "Большой Прогулки" впервые звучит отрывок официального саундтрека комедии от VERKA SERDUCHKA. По словам создателей фильма, презентация сингла, название которого пока держат в секрете, и видеоклипа состоится в середине февраля. А еще народная любимица, вместе со своим бэндом и волшебной мамой, тоже появится и на большом экране — как звездные камео.

Верка Сердючка записала саундтрек для "Большой прогулки" / Фото: пресс-служба

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Зрителей будут удивлять и появлением в кадре звезд украинского футбола. На экране появятся капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка.

Напоминаем, что "Большая Прогулка" — общий проект FILM.UA Group и телеканала "Украина".

Главные роли в фильме сыграли шоумен Юрий Ткач и актриса Елена Кравец, а также Ирина Гатун и Андрей Исаенко.

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Для Юрия, Елены и Ирины участие в Большой Прогулке стало настоящим дебютом — звезды впервые сыграли главные роли в большом кино. Свою первую большую кинороль получил также певец и композитор Алексей Завгородний, который появится на экране вместе с актером Михаилом Жониным.

"Большая Прогулка" на больших экранах уже с 24 февраля 2022 года!

Ранее мы рассказывали, что Елена Кравец появилась с дочкой на светском мероприятии.