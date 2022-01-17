Звездный фотограф Валерий Плотников рассказал о романе Прокловой и Янковского. / Фото: Скриншот из YouTube

Ранее Елена Проклова, которая недавно пережила инсульт, признавалась, что у нее был серьезный роман с актером Олегом Янковским. Ради нее артист даже готов был уйти от жены.

Проклова познакомилась с Янковским во время съемок фильма "Сентиментальный роман". Несмотря на то, что актер уже был женат на актрисе Людмиле Зориной, которая знала лично Елену, у артистов вспыхнули чувства, которые переросли в страстный роман.

Реклама

Проклова и Янковский познакомились во время съемок "Сентиментального романа". / Фото: Скриншот из YouTube

После нескольких лет молчания Елена Проклова приоткрыла занавес этих отношений и призналась, что она когда-то забеременела от Янковского, но разрушать брак возлюбленного не стала. Звезда сделала аборт, хотя ее любимый мужчина был категорически против.

Впрочем, на такие откровения артистки большинство отреагировали с недоверием. Мол, что теперь не расскажешь, когда столько лет прошло. Более того, как известно в семье Янковских действовало жесткое правило: если женишься – то один раз и на всю жизнь.

Реклама

Но популярный фотограф и друг Прокловой Валерий Плотников отметил, что это была не скоротечная страсть, а настоящая и искренняя любовь.

Как-то так получилось, что Олег Янковский звонил Лене из моей мастерской. И могу сказать, что там было очень серьезное чувство. Все было на грани того, что Олег был готов уйти из семьи. А если учесть семейные ценности, традиции рода Янковских и уважительное отношение к браку в их семье – можно только догадываться, насколько это было серьезно. Это должно быть великое безумие, – поделился фотограф в интервью "Собеседнику".

В общем, как отметил Плотников, Прокловой с мужчинами повезло, потому что "они у нее все были самого высокого класса".

У Елены Прокловой было много романов. / Фото: Скриншот из YouTube

Реклама

Автор знаменитых портретов Владимира Высоцкого, Аллы Пугачевой и других селебретис подчеркнул, что именно Елена Проклова, несмотря на чувства, спасла брак Олега Янковского – она настояла на расставании.

Фотограф отметил, что актриса выдержала шквал критики в свой адрес. Ей неоднократно приписывали статус коварной разлучницы, которая мечтала разрушить брак Янковского. Но, по словам Плотникова, Елена совсем не виновата в случившемся.

Собственно, это Лена его остановила, буквально затолкала его обратно в семью, что было для нее, конечно, непросто. Это была действительно жертва с ее стороны. А потом, спустя годы, ей пришлось объясняться по этому поводу много раз, слушать нападки и обвинения, которые по русскому обычаю рушатся на женщин, а не на мужчин в таких ситуациях, – добавил Плотников.

Отметим, что Олег Янковский состоял в браке с актрисой Людмилой Зориной до самой смерти – 47 лет. У них есть сын Филипп, который пошел по стопам отца. В 2009 году актер скончался в возрасте 65 лет.

Янковский состоял в браке с Людмилой Зориной более 40 лет. / Фото: Legion-Media

Кстати, в апреле 2021 года звезда фильма "Будьте моим мужем" впервые рассказала о сексуальном домогательстве со стороны режиссера Олега Табакова . Проклова заявила, что старший коллега соблазнил ее в 15 лет и заставлял делать непристойные вещи, обещая в будущем на ней жениться и помочь со вступлением в театральный вуз.