У Елены Прокловой на фоне травли из-за Табакова случился инсульт

С советской и российской актрисой произошло несчастье – она оказалась в больнице, где ей диагностировали инсульт

Елена Проклова в реанимации с инсультом. / Фото: kino-teatr.ru

Еще 9 января Елена Проклова попала в больницу в Москве. Известная артистка была госпитализирована после жалоб на головокружение и высокое давление. А когда же врачи провели специальное обследование, то выяснилось, что пару дней назад звезда перенесла инсульт.

Сейчас Елену Проклову перевели в реанимацию. Состояние артистки медики оценивают как среднюю тяжесть, сообщает Telegram-канал "Звездач".

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Напомним, еще в декабре Елена Проклова рассказала, что в возрасте 15 лет стала жертвой сексуального домогательства со стороны одного из известных советских режиссеров, который был значительно старше ее. А вот имени она его сначала не называла, но все догадались, что речь идет о покойном Олеге Табакове, сообщает "Собеседник".

Впоследствии актриса заявила, что не хотела обвинять Табакова в харассменте при его жизни, "так как это все равно ничего бы не изменило". Она объяснила, что не называла имени режиссера, так как не считала это важным.

А если бы он был жив, разве можно было что-нибудь исправить? Это бы просто испортило его последние дни здесь. Я вообще не называла имени, так как это не имеет значения для меня. Я поднимала тему в целом. Но у нас, как всегда, ягненок виноват, – высказывалась Проклова.

Впрочем, актриса добавила, что, несмотря на харассмент со стороны Табакова, она относится к Олегу Павловичу с огромной благодарностью и любовью за все положительные моменты, которые тот принес в ее жизнь.

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Также Проклова отметила, что поделилась такой откровенной историей, чтобы показать, что не нужно бояться раскрывать правду.

Однако спустя время Проклова столкнулась с волной критики и десятками обвинений со стороны общественности, творческих деятелей и родственников знаменитого режиссера.