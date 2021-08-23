Елена Зеленская в белоснежном костюме провела в Киеве саммит первых леди и джентльменов (фото)

Елена Зеленская выступила на саммите первых леди и джентльменов / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На ивент первая леди Украины пришла в белом костюме от украинского бренда SIX – это широкие штаны со стрелками и удлиненный пиджак с двумя пуговицами.

Елена Зеленская в костюме SIX. / Фото: instagram.com/stories/sixbrandweb

Ее лаконичный образ дополнили украшения от GuniaxGuzema и легкий мейк.

Фотографиями с саммита Елена Зеленская поделилась в своем Instagram-профиле.

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Модератором саммита выступила Маша Ефросинина. В первый день ивент посетили первая леди Республики Сербии Тамара Вучич, дочь президента Ливанской Республики Клодин Аун, первая леди Литвы Диана Науседене и первая леди Латвии Андра Левите.

Напомним, что сегодня в Киеве также состоялось открытие "Крымской платформы", где выступила певица Джамала с песней "1944".

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