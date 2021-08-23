Олена Зеленська в білосніжному костюмі провела в Києві саміт перших леді та джентльменів (фото)

Олена Зеленська виступила на саміті перших леді та джентльменів / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На івент перша леді України прийшла в білому костюмі від українського бренду SIX – це широкі штани зі стрілками і подовжений піджак з двома ґудзиками.

Олена Зеленська в костюмі SIX. / Фото: instagram.com/stories/sixbrandweb

Її лаконічний образ доповнили прикраси від GuniaxGuzema і легкий мейк.

Світлинами із саміту Олена Зеленська поділилася в своєму Instagram-профілі.

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Модераторкою саміту виступила Маша Єфросиніна. У перший день івент відвідали перша леді Республіки Сербії Тамара Вучич, дочка президента Ліванської Республіки Клодін Аун, перша леді Литви Діана Науседене і перша леді Латвії Андра Левіті.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві також відбулося відкриття "Кримської платформи", де виступила співачка Джамала з піснею "1944".

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