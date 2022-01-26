Элтон Джон подцепил коронавирус

Артист был вакцинирован/Коллаж: "Сегодня"
Британский певец Элтон Джон заболел коронавирусом. При этом артист был вакцинирован.
Об этом он сообщил на своем аккаунте в Instagram.
Подробности
Звезда перенесет концерты в американском городе Даллас из-за инфицирования COVID-19.
"Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе", — сообщил Элтон Джон.
Певец отметил, что переносит инфекцию в легкой форме и связал это с вакцинацией.
"К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные", — отметил артист.
Когда певец должен был выступить
Согласно расписанию концертов певца, которое опубликовано на его сайте, Элтон Джон должен был выступить 25 и 26 января на стадионе American Airlines Center. Следующий его концерт в городе Норт-Литл-Рок штата Арканзас пройдет 29 января. Первоначально он должен был состояться 3 июля 2020 года.
Об Элтоне Джоне
По информации Wikipedia, Элтон Джон — британский рок-музыкант, обладатель пяти премий "Грэмми", командор Ордена Британской империи. В своем творчестве Элтон Джон эволюционировал от рок-н-ролла через психоделический рок, позже софт-рок в поп-рок.
Элтон Джон — один из немногих артистов, кому удалось долгое время держаться на волне популярности, чему способствовали его способности как композитора и исполнителя, а также ощущения моды.
Известно, что Элтон Джон — бисексуал, о чем он сообщил в интервью журналу "Rolling Stone" 1976 года. В 1984 году он женился на Ренет Бауэль, однако через три года развелся, а с 1993 постоянным партнером Элтона Джона является продюсер Дэвид Ферниш. В 2014 году они заключили брак.
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