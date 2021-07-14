Эмми-2021: объявлены номинанты на телепремию

Объявлены номинанты на премию "Эмми-2021" / Фото: Getty Images
Уже в сентябре станет известно, кто получит заветную статуэтку "Эмми". Церемония состоится в Лос-Анджелесе. А пока поклонники могут порадоваться за свои любимые проекты и сделать ставки – кто же победит в номинации. Кстати, неожиданно для многих скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри попало в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск"!
Что касается популярных сериалов, то проекты "Корона" от Netflix и "Мандалорец" от Disney Plus разделили между собой лидирующие позиции – у каждого по 24 номинации. За ними следуют сериалы "ВандаВижн", у которого 23 номинации и "Рассказ служанки" – у этого проекта 21 номинация.
Предлагаем узнать, кого номинировали на премию в основных номинациях. Полный список вы можете посмотреть на сайте телевизионной академии.
"Лучший драматический сериал":
- "Бриджертоны"
- "Пацаны"
- "Корона"
- "Рассказ служанки"
- "Страна Лавкрафта"
- "Мандалорец"
- "Поза"
- "Это мы"
"Лучший комедийный сериал":
- "Черная комедия"
- "Кобра Кай"
- "Эмили в Париже"
- "Хитрости"
- "Бортпроводница"
- "Метод Комински"
- "4лен"
- "Тед Лассо"
"Эмили в Париже" / Фото: Сегодня
"Лучший мини-сериал":
- "Я могу уничтожить тебя"
- "Мейр из Исттауна"
- "Ход королевы"
- "Подземная железная дорога"
- "Ванда/Вижн"
"Лучший комедийный актер":
- Энтони Андерсон ("Черноватый")
- Майкл Дуглас ("Метод Комински")
- Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Кенан Томпсон ("Кенан")
Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com
"Лучшая комедийная актриса":
- Кейли Куоко ("Бортпроводница")
- Эллисон Дженни ("Мамаша")
- Трейси Эллис Росс ("Черноватый")
- Джин Смарт ("Хитрости")
- Эйди Брайант ("Выскочка")
"Лучший актер драматического сериала":
- Стерлинг К. Браун ("Это мы")
- Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта")
- Джош О'Коннор ("Корона")
- Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")
- Билли Портер ("Поза")
- Мэтью Рис ("Перри Мейсон")
"Лучшая актриса драматического сериала":
- Эмма Коррин ("Корона")
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
- Узо Адуба ("Пациенты")
- Оливия Колман ("Корона")
- Эмджей Родригес ("Поза")
- Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")
Смотрите видео объявления номинантов:
Напомним, ранее мы рассказывали, как прошла церемония награждения премией "Золота Дзиґа-2021".
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