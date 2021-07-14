Эмми-2021: объявлены номинанты на телепремию

Объявлены номинанты на премию "Эмми-2021" / Фото: Getty Images

Уже в сентябре станет известно, кто получит заветную статуэтку "Эмми". Церемония состоится в Лос-Анджелесе. А пока поклонники могут порадоваться за свои любимые проекты и сделать ставки – кто же победит в номинации. Кстати, неожиданно для многих скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри попало в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск"!

Что касается популярных сериалов, то проекты "Корона" от Netflix и "Мандалорец" от Disney Plus разделили между собой лидирующие позиции – у каждого по 24 номинации. За ними следуют сериалы "ВандаВижн", у которого 23 номинации и "Рассказ служанки" – у этого проекта 21 номинация.

Предлагаем узнать, кого номинировали на премию в основных номинациях. Полный список вы можете посмотреть на сайте телевизионной академии.

"Лучший драматический сериал":

"Бриджертоны"

"Пацаны"

"Корона"

"Рассказ служанки"

"Страна Лавкрафта"

"Мандалорец"

"Поза"

"Это мы"

"Лучший комедийный сериал":

"Черная комедия"

"Кобра Кай"

"Эмили в Париже"

"Хитрости"

"Бортпроводница"

"Метод Комински"

"4лен"

"Тед Лассо"

"Эмили в Париже" / Фото: Сегодня

"Лучший мини-сериал":

"Я могу уничтожить тебя"

"Мейр из Исттауна"

"Ход королевы"

"Подземная железная дорога"

"Ванда/Вижн"

"Лучший комедийный актер":

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Энтони Андерсон ("Черноватый")

Майкл Дуглас ("Метод Комински")

Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Кенан Томпсон ("Кенан")

Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com

"Лучшая комедийная актриса":

Кейли Куоко ("Бортпроводница")

Эллисон Дженни ("Мамаша")

Трейси Эллис Росс ("Черноватый")

Джин Смарт ("Хитрости")

Эйди Брайант ("Выскочка")

"Лучший актер драматического сериала":

Стерлинг К. Браун ("Это мы")

Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта")

Джош О'Коннор ("Корона")

Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")

Билли Портер ("Поза")

Мэтью Рис ("Перри Мейсон")

"Лучшая актриса драматического сериала":

Эмма Коррин ("Корона")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Узо Адуба ("Пациенты")

Оливия Колман ("Корона")

Эмджей Родригес ("Поза")

Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Смотрите видео объявления номинантов:

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошла церемония награждения премией "Золота Дзиґа-2021".