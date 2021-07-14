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Эмми-2021: объявлены номинанты на телепремию

14 июля, 09:56

Анна Пономаренко

Через пару месяцев состоится 73-я церемония награждения премией "Эмми". Победителей наградят 19 сентября

Объявлены номинанты на премию "Эмми-2021" / Фото: Getty Images

Уже в сентябре станет известно, кто получит заветную статуэтку "Эмми". Церемония состоится в Лос-Анджелесе. А пока поклонники могут порадоваться за свои любимые проекты и сделать ставки – кто же победит в номинации. Кстати, неожиданно для многих скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри попало в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск"!

Что касается популярных сериалов, то проекты "Корона" от Netflix и "Мандалорец" от Disney Plus разделили между собой лидирующие позиции – у каждого по 24 номинации. За ними следуют сериалы "ВандаВижн", у которого 23 номинации и "Рассказ служанки" – у этого проекта 21 номинация.

Предлагаем узнать, кого номинировали на премию в основных номинациях. Полный список вы можете посмотреть на сайте телевизионной академии.

"Лучший драматический сериал":

"Лучший комедийный сериал":

"Эмили в Париже" / Фото: Сегодня

"Лучший мини-сериал":

"Лучший комедийный актер":

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Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com

"Лучшая комедийная актриса":

"Лучший актер драматического сериала":

"Лучшая актриса драматического сериала":

Смотрите видео объявления номинантов:

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошла церемония награждения премией "Золота Дзиґа-2021".

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