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Корона, Хід королеви і не тільки. Названо номінантів на Еммі-2021

14 липня, 09:56

Анна Пономаренко

Через пару місяців відбудеться 73-тя церемонія нагородження премією "Еммі". Переможців нагородять 19 вересня

Оголошено список номінантів на премію "Еммі-2021" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Вже у вересні стане відомо, хто отримає заповітну статуетку "Еммі". Церемонія відбудеться в Лос-Анджелесі. А поки шанувальники можуть порадіти за свої улюблені проєкти і зробити ставки – хто ж переможе в номінації. До речі, несподівано для багатьох скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі для Опри Вінфрі потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск"!

Що стосується популярних серіалів, то проєкти "Корона" від Netflix і "Мандалорец" від Disney Plus розділили між собою лідируючі позиції – у кожного по 24 номінації. За ними слідують серіали "ВандаВіжн", у якого 23 номінації та "Розповідь служниці" – у цього проєкту 21 номінація.

Пропонуємо дізнатися, кого номінували на премію в основних номінаціях. Повний список ви можете подивитися на сайті телевізійної академії.

"Кращий драматичний серіал":

"Кращий комедійний серіал":

"Емілі в Парижі" / Фото: Сьогодні

"Кращий міні-серіал":

"Кращий комедійний актор":

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Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") / Фото: Imdb.com

"Краща комедійна актриса":

"Кращий актор драматичного серіалу":

"Краща актриса драматичного серіалу":

Дивіться відео оголошення номінантів:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла церемонія нагородження премією "Золота Дзиґа-2021".

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