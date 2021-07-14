Корона, Хід королеви і не тільки. Названо номінантів на Еммі-2021

Оголошено список номінантів на премію "Еммі-2021" / Фото: Getty Images, Сьогодні
Вже у вересні стане відомо, хто отримає заповітну статуетку "Еммі". Церемонія відбудеться в Лос-Анджелесі. А поки шанувальники можуть порадіти за свої улюблені проєкти і зробити ставки – хто ж переможе в номінації. До речі, несподівано для багатьох скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі для Опри Вінфрі потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск"!
Що стосується популярних серіалів, то проєкти "Корона" від Netflix і "Мандалорец" від Disney Plus розділили між собою лідируючі позиції – у кожного по 24 номінації. За ними слідують серіали "ВандаВіжн", у якого 23 номінації та "Розповідь служниці" – у цього проєкту 21 номінація.
Пропонуємо дізнатися, кого номінували на премію в основних номінаціях. Повний список ви можете подивитися на сайті телевізійної академії.
"Кращий драматичний серіал":
- "Бріджертон"
- "Пацани"
- "Корона"
- "Розповідь служниці"
- "Країна Лавкрафта"
- "Мандалорец"
- "Поза"
- "Це ми"
"Кращий комедійний серіал":
- "Чорна комедія"
- "Кобра Кай"
- "Емілі в Парижі"
- "Хитрощі"
- "Бортпровідниця"
- "Метод Комінскі"
- "4лен"
- "Тед Лассо"
"Емілі в Парижі" / Фото: Сьогодні
"Кращий міні-серіал":
- "Я можу знищити тебе"
- "Мейр з Істтауна"
- "Хід королеви"
- "Підземна залізниця"
- "Ванда/Віжн"
"Кращий комедійний актор":
- Ентоні Андерсон ("Чорнуватий")
- Майкл Дуглас ("Метод Комінскі")
- Вільям Х. Мейсі ("Безсоромні")
- Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
- Кенан Томпсон ("Кенан")
Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") / Фото: Imdb.com
"Краща комедійна актриса":
- Кейлі Куоко ("Бортпровідниця")
- Еллісон Дженні ("Матуся")
- Трейсі Елліс Росс ("Чорнуватий")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
- Ейді Брайант ("Вискочка")
"Кращий актор драматичного серіалу":
- Стерлінг К. Браун ("Це ми")
- Джонатан Мейджорс ("Країна Лавкрафта")
- Джош О'Коннор ("Корона")
- Реге-Жан Пейдж ("Бріджертон")
- Біллі Портер ("Поза")
- Метью Рис ("Перрі Мейсон")
"Краща актриса драматичного серіалу":
- Емма Коррін ("Корона")
- Елізабет Мосс ("Розповідь служниці")
- Узо Адуба ("Пацієнти")
- Олівія Колман ("Корона")
- ЕмДжей Родрігес ("Поза")
- Джерні Смоллетт ("Країна Лавкрафта")
Дивіться відео оголошення номінантів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла церемонія нагородження премією "Золота Дзиґа-2021".
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