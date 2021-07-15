Эпатажный рок-н-рольщик и лидер группы Звуки Му – каким мы запомним Петра Мамонова

Биография знаменитого музыканта наполнена яркими событиями, неординарными ролями в кино и спектаклях и песнями, которые навсегда останутся сердцах поклонников

Умер музыкант Петр Мамонов / Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

Сегодня, 15 июля, ушел из жизни Петр Мамонов – российский музыкант, актер и поэт, лидер культовой группы "Звуки Му". У творчества артиста было множество почитателей, которые до сих пор не могут смириться утратой. Петр Мамонов запомнился миру как поэт и артист моноспектаклей, актер драматических ролей, неординарный рокер и обыкновенный человек, который прошел в этой жизни через многое и смело делился пережитым с людьми. Рассказываем самые яркие факты из жизни Петра Мамонова, вспоминаем лучшие киноленты с его участием и впечатляющие цитаты музыканта.

Биография музыканта

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он вырос в том же дворе, где в свое время рос поэт Владимир Высоцкий, и уже с детства был буйным ребенком. Юного Петра отчислили из двух школ за "устроенный им цирк". Например, однажды мальчик решил устроить взрыв в кабинете химии.

В старших классах Петр Мамонов собрал свой ансамбль, с которым перепевал хиты The Beatles, The Rolling Stones и других популярных зарубежных артостов. Один из родственников Петра Мамонова работал переводчиков у Леонида Брежнева, поэтому мальчик еще с детства смог познакомиться с зарубежной музыкой.

В молодости Мамонов общался с хиппи, но полностью к этой субкультуре себя не относил. Из-за разногласий с другими, Мамонов даже попадал в драки. Одна из таких могла бы закончиться для него трагично: Петра ранили в области грудной клетки возле сердца и он едва остался жив.

"Потерял много крови и начал терять сознание. Чувствовал, как неприятности отступают, всё вокруг становится серым, а потом наступил покой. Я пережил клиническую смерть и вернулся к жизни, благодаря стараниям врачей. Мой первый вопрос был: "Зачем?"", – описывал происшедшее сам Петр Мамонов.

Петр Мамонов находится в критическом состоянии / Фото: facebook.com/onlinekpru

Петр Мамонов был предприимчивым парнем и любит эпатажные выходки. Он притворялся сумасшедшим, чтобы избежать армии, и шокировал прохожих на улицах своим странным поведением.

В начале 80-х Петр Мамонов начал писать песни, и спустя три года появилась группа "Звуки Му". Вначале артисты проводили обыкновенные "квартирники" и так познакомились с другими коллективами, как например "Аквариум" и "Кино". В итоге квартирные концерты начали приносить музыкантам доход и уже скоро "Звуки Му" стали популярными среди слушателей. Их первый концерт состоялся в актовом зале одной из спецшкол в 1984 году

Виктор Цой и Петр Мамонов / Фото: facebook.com

В 1988 году Петр Мамонов со своей группой выпустили дебютный альбом Zvuki Mu, над изданием которого работал британский продюсер Брайан Ино. С этого момента "Звуки Му" стали по-настоящему знамениты. Артисты отправились в турне по странам Европы и дважды выступали в США.

Повторить успех артистам не удалось, и вскоре "Звуки Му" распались, а Петр Мамонов начал сольный творческий путь.

В середине 90-х Петр Мамонов уехал жить в деревню, пытаясь справиться с депрессией. В тот период музыкант записал необычный альбом "Жизнь амфибий как она есть".

Начиная с 21 века Петр Мамонов начал проводить творческие вечера в крупных городах России. На этих мероприятиях музыкант беседовал с поклонниками на самые разные темы – от его опыта съемок в кино до отношения к любви и смерти.

В конце 2020 года Мамонову запретили въезд в Украину из-за того, что он посетил аннексированный Крым. Запрет должен был продлиться три года.

Группа "Звуки Му" в Вильнюсе / Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

Лучшие фильмы с Петром Мамоновым

В фильмографии Петра Мамонова числится несколько десятков кинолент. Дебютным фильмом стала драма с Виктором Цоем – "Игла" (1988), в которой Петр сыграл роль врача-наркоторговца.

Затем Мамонов снялся в фильме "Такси блюз", в котором сыграл саксофониста, который спилса. Кинолента даже получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале и принесла Мамонову популярность.

В 2006 году Мамонов снялся в фильме "Остров" в роли старца, который искупает грех. Как раз в тот период Мамонов начал вести отшельнический образ жизни и переехал в деревню.

Личная жизнь

Петр Мамонов описывал семью как малую церковь. Музыкант был уверен, что супруг должен быть священником, супруга – диаконом, а дети как народ божий. Петр Мамонов следовал идее, что в семейной жизни не должно быть конфликтов и упреков. В то же время к такому отношению к семье музыкант пришел не сразу.

Первый брак, в котором у Петра Мамонова родился сын Илья, распался из-за проблем с алкоголем у самого музыканта.

В 80-е у Петра Мамонова был роман с известной художницей Ольгой Гроховой, которая была для него музой.

Второй супругой музыканта стала танцовщица кардебалета Ольга. О ее биографии известно немного: Ольга состояла в браке на момент знакомства с Петром Мамоновым, но влюбившись в него, ушла от своего супруга.

Петр Мамонов и его супруга Ольга / Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

У Ольги и Петра Мамоновых есть двое сыновей, которые уже тоже стали отцами.

В преклонном возрасте Петр Мамонов нашел покой и уединение в деревне, оставив бурную жизнь в столице и славу в прошлом. В то же время музыкант продолжил проводить творческие встречи с поклонниками, снимался в телепередачах и давал интервью.

Петр Мамонов с внуками / Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

Начало болезни и смерть

В начале июля появились новости о том, что Петр Мамонов в тяжелом состоянии попал в реанимационное отделение больницы. У музыканта подтвердили коронавирус, а уже спустя несколько дней подключили к аппарату ИВЛ. Врачи начали активную борьбу за его жизнь.

Однако 14 июля стало известно, что у Петра Мамонова поражены легкие на 87 процентов. Ситуация усугубилась тем, что несколькими годами ранее Петр Мамонов перенес инфаркт. Тогда ему провели две операции на сердце и выписали.

К сожалению, в этот раз болезнь не пощадила артиста – 15 июля Петр Мамонов умер.

Трогательные цитаты Петра Мамонова

"Учитесь проигрывать и не сожалеть об этом"

Уязвимость, принятие на себя удара, а не попытка проскользнуть, заработать, стырить, и куда-нибудь спрятаться и там сожрать

Надо бы нам всем, да и мне в первую очередь, научиться говорить себе "нет".

Не лгите родителям и врачам.

Если мы видим гадость, значит она в нас. Подобное соединяется с подобным. Если я говорю : вот пошел ворюга — значит я сам стырил если не тысячу долларов, то гвоздь. Не осуждайте людей — взгляните на себя.

Я однажды вошел в дом, думал — сейчас компьютер включу, а электричества не было. И я оказался в полной темноте. Лягте как-нибудь в темноте, отключите все "пикалки" и задайте себе такой вопрос: кто вы и как вы живете? Я вообще нормальный парень или так себе?

Ранее ушел из жизни Сергей Проскурня – режиссер, который показал миру украинский театр.