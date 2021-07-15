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Умер Петр Мамонов

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
15 июля, 17:26
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Артисту было 70 лет. В начале июля он был доставлен в больницу в связи осложнениями из-за COVID-19. Сообщалось, что у музыканта сначала отказали почки, позже начались проблемы с сердцем
Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов / Фото: facebook.com/mamonovpetr

Последние дин жизни российский музыкант, актер и поэт, лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов находился в критическом состоянии. У артиста сначала отказали почки, позже начались серьезные проблемы с сердцем. Печальную новость сообщила жена артиста. О смерти также говорится на официальной странице Мамонова в Facebook.

Как сообщал Telegram-канал Mash, врачи оценивали состояние артиста как крайне тяжелое. Он находился в септическом шоке, попытки вывести Петра Мамонова из искусственной комы даже не рассматривались.

Врачи боролись за жизнь музыканта с начала июля. Как утверждали инсайдеры, последние несколько дней лидер "Звуки Му" был подключен к аппарату с дозатором, который подавал специальный препарат в вену, чтобы сердце мужчины совсем не остановилось.

Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет
Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет / Фото: facebook.com/mamonovpetr

Петр Мамонов был советским и российским рок-музыкантом, актером, поэтом, радиоведущим, играл в моноспектаклях. В начале 1980-х годов он создал рок-группу "Звуки Му".

После распада коллектива Петр Мамонов сначала впал в депрессию, а позже увлекся религией.

Стал думать, для чего вообще жить, для чего мне эти отпущенные семьдесят — или сколько там — лет жизни. А прапрадед мой был протоиереем собора Василия Блаженного. Дай, думаю, куплю молитвословчик, посмотрю, о чем они там молятся, – говорил артист.

После этого жизнь музыканта разделилась на "до и после", а свой образ жизни в 80-х он называл "скотоподобным".

В середине 1970-х годов артист впервые женился, супруга родила ему сына, но брак очень быстро распался. В 1982 году Петр женился на Ольге, которая являлась его менеджером. В браке родилось двое сыновей.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса скончался экс-супруг Аллы Пугачевой.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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