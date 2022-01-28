Еще один звездный кавер на песню Скрябина: Антитіла перепели хит "Чорнобиль форева"

"Антитіла" перепели хит Скрябина / Фото: instagram.com/antytila_official

Следом за DZIDZIO, который записал кавер на песню "То моє море", свою версию песни Кузьмы "Чорнобиль форева" записала группа "Антитіла".

Реклама

Понятно, что через 24 года после этих событий нам предложили перепеть именно ее. Тем более что в нашем арсенале есть опыт песни "Люди як кораблі", которую мы выполняем на каждом концерте в память о Кузьме, – рассказал о выборе композиции фронт-мен группы Тарас Тополя.

Коллектив присоединился к другим музыкантам, которые уже успели представить свои саундтреки к фильму о жизни Андрея Кузьменко.

В целом, украинские исполнители записали уже 16 каверов на хитовые треки погибшего лидера группы "Скрябин".

Фильм "Я, "Побєда" і Берлін"

Фильм основанный на автобиографической книге Андрея Кузьменко с одноименным названием. Он расскажет историю начинающего музыканта Кузьмы, который за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе".

Реклама

Роль Кузьмы Скрябина в картине воплотил украинский актер Иван Блиндар. Также главные роли получили Мария Стопник и Владимир Гева, а режиссером выступила Ольга Ряшина.

MONATIK, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и Alina Pash уже презентовали собственные версии песен группы "Скрябин", органично дополнившие веселую и авантюрную атмосферу фильма "Я, "Победа" и Берлин".

Ране мы писали о том, что песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева" перепели Михалок и Чемеров.