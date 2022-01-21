Хит Скрябина перепел его близкий друг DZIDZIO – "То моє море" теперь звучит по-новому

Совсем скоро на экраны выйдет фильм о жизни легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина "Я, "Побєда" і Берлін". Саундтреками к картине стали каверы на хиты Кузьмы

DZIDZIO презентовал кавер песни "То мое море" / Фото: пресс-служба

Любимый всеми трек "То моє море" зазвучал по-новому в исполнении DZIDZIO. А перед этим поклонники услышали кавер на песню Скрябина от группы " БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Эта композиция была и останется одной из самых известных песен группы Скрябина. Как и в других хитах Кузьмы, в нее заложена правдивая история из жизни легендарного украинского музыканта.

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То, что именно Михаил Хома (DZIDZIO) исполнил этот хит не случайно. У артистов была очень тесная связь при жизни Скрябина. Мало кто знает, но именно с поддержкой Кузьмы Михаил Хома и Олег Турко создали собственный бэнд в Новояворовске.

Фильм "Я, "Побєда" і Берлін"

Фильм основанный на автобиографической книге Андрея Кузьменко с одноименным названием. Он расскажет историю начинающего музыканта Кузьмы, который за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе".

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Роль Кузьмы Скрябина в картине воплотил украинский актер Иван Блиндар. Также главные роли получили Мария Стопник и Владимир Гева, а режиссером выступила Ольга Ряшина.

MONATIK, БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ и Alina Pash уже презентовали собственные версии песен группы "Скрябин", органично дополнившие веселую и авантюрную атмосферу фильма "Я, "Победа" и Берлин".

Ране мы писали о том, что песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева" перепели Михалок и Чемеров.