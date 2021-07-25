Есть на что посмотреть: Леся Никитюк очаровала горячей фигурой в бикини

Ведущая Леся Никитюк опубликовала фото с отдыха, сделанное в Черногории. Звезда позировала в крохотном купальнике с анималистичным принтом

Леся Никитюк показала фигуру в бикини / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк этим летом несколько раз была в Турции, а теперь отправилась на отдых в Черногорию. Во время каждой поездки ведущая делает новые фото в купальнике, которых у нее, судя по снимкам, очень много.

На этот раз Леся опубликовала в Instagram фото, на которых она стоит в воде. На ней черно-белый купальник с принтом зебры.

В Черногории всегда есть на что посмотреть, – подписала снимки Леся Никитюк.

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