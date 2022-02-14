Есть шансы на победу? Букмекери спрогнозировали, какое место займет Украина на "Евровидении-2022"

По прогнозам букмекеров, Алина Паша может занять 2 место на "Евровидении-2022"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Букмекеры обновили ставки по победителю песенного конкурса "Евровидение 2022". Список составлялся после избрания представительницы от Украины.

Информация появилась на сайте Eurovisionworld.

Реклама

Кто на каком месте?

По прогнозам букмекеров, первое место занимают итальянцы Mahmood и Blanco с треком Brividi. Песня уже вошла в десятку популярнейших песен на Spotify.

Второе место на конкурсе этого года букмекеры отдают представительнице Украины — Алине Паш. Она представит нашу страну с песней "Тени забытых предков".

Реклама

Третье место букмекеры прогнозируют Швеции. Однако это лишь предположение, поскольку страна определится с представителем лишь 12 марта.

"Евровидение-2022"

В этом году песенный конкурс "Евровидение" состоится в Турине (Италия), после победы в 2021 году рок-группы "Måneskin" с песней "Zitti e buoni". В конкурсе примет участие 41 страна. Первый полуфинал запланирован на 10 мая, второй — на 12. Финал "Евровидения-2022" состоится 16 мая. Стоит отметить, что Италия будет принимать Евровидение в третий раз после конкурсов в Неаполе в 1965 году и в Риме в 1991 году.

Реклама

Читайте также