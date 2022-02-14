Є шанси на перемогу? Букмекери спрогнозували, яке місце займе Україна на "Євробаченні-2022"

За прогнозами букмекерів, Аліна Паша може посісти 2 місце на "Євробаченні-2022"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Букмекери оновили ставки щодо переможця пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Список укладався після обрання представницівід України.

Інформація з'явилася на сайті Eurovisionworld.

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Хто на якому місці?

За прогнозами букмекерів, перше місце посідають італійці Mahmood і Blanco з треком Brividi. Пісня вже увійшла у десятку найпопулярніших пісень на Spotify.

Друге місце на цьогорічному конкурсі букмекери віддають представниці України — Аліні Паш. Вона представить нашу країну з піснею "Тіні забутих предків".

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Третє місце букмекери прогнозують Швеції. Однак це лише припущення, оскільки країна визначиться з представником лише 12 березня.

"Євробачення-2022"

Цьогорічний пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться в Турині (Італія), після перемоги у 2021 році рок-гурту "Måneskin" із піснею "Zitti e buoni". У конкурсі візьме участь 41 країна. Перший півфінал запланований на 10 травня, другий — на 12. Фінал "Євробачення-2022" відбудеться 16 травня. Варто зазначити, що Італія прийматиме "Євробачення" втретє після конкурсів у Неаполі у 1965 році та в Римі у 1991 році.

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