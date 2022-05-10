Эстонский политик пронзительно исполнил повстанческую песню "Браття українці" на ТВ-шоу

Вице-спикер парламента Эстонии поразил исполнением украинской песни. / Фото: Скриншот из видео

Во время войны украинский народ поддерживают многие известные звезды и политические деятели. Так, голливудский актер Лив Шрайбер занялся волонтерством. А вице-спикер парламента Эстонии Ханно Певкур посвятил нашим храбрым воинам чувственное выступление.

В финале эстонского шоу "Певец в маске" политик вышел на сцену, которая была в сине-желтых цветах, и трогательно спел украинскую композицию "Браття українці". Певкур был в черно-белом клетчатом наряде с желто-синей лентой на груди.

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Эта песня была написана в 2014 году, когда началась война в Украине. Она стала гимном защитников Украины. Когда ты впервые ее слушаешь, она сразу же касается души твоей. Это очень мощная песня, которая так глубоко тронула меня, что даже слезы накатились на глаза, – признался чиновник.

Ханно Певкур посвятил песню всем защитникам Украины. Тем, кто, к сожалению, погиб, и тем, кто продолжает защищать свою страну и в будущем будет ее восстанавливать.

Как видно на видео, когда политик начал петь – все присутствующие в зале аплодировали стоя и не сдерживали слез. Да и сам вице-спикер в конце выступления тоже прослезился.

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Кратко о песне "Браття українці"

Песня принадлежит группе "Шабля". Автором слов и музыки является лидер коллектива Вова Гейзер. Композиция была написана в 2014 году до начала российской агрессии на Донбассе.

В 2015 году на Всеукраинском форуме ветеранов и участников АТО песню назвали официальным гимном антитеррористической операции на востоке Украины.

Напомним, ранее победитель "Евровидения-2017" в поддержку Украины спел на украинском. Музыкант перепел хит "Океана Эльзы" "Обійми".