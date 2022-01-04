"Это была огромная ошибка": Макс Чмерковский не хотел участвовать в проекте "Холостяк"

Макс Чмерковский жалеет о шоу "Холостяк" / Фото: instagram.com/maksimc

Хореограф Максим Чмерковский, который уже говорил о том, что жалеет об участии в "Холостяке", рассказал, как оказался в проекте.

Чмерковский стал участником первого сезона проекта, вышедшего на экраны в 2011 году, и, собственно, и познакомил зрителей с новым форматом реалити.

Реклама

В интервью Маше Ефросининой хореограф признался, что на самом деле не хотел быть "холостяком" и спустя 10 лет после проекта считает его ошибкой.

Танцор рассказал, что изначально отказывался от шоу, но продюсеры "Холостяка" нашли рычаги давления и решение он изменил.

Главным аргументов создателей шоу было то, что в Украине существует большая проблема – на одного мужчину приходится несколько девушек и из-за этого парни пользуются своим преимуществом.

Реклама

Продюсеры хотели, чтобы я был тем мужчиной, который подает пример того, как это может быть. Пока они договорили это предложение, я уже был готов, – поделился Чмерковский.

По словам Чмерковского, он хотел показать себя и другое отношения к девушкам. Однако, сразу после начала съемок хореографу пришлось пожалеть о своем решении.

Я сразу понял, что это была огромная ошибка и лучше бы я продолжал отказываться, – заявил Максим.

Танцор признался, что ему было глупо и непонятно, почему он должен выбирать кого-то из девушек. Наиболее неприятным моментом, по словам Максима, были церемонии роз, когда ему приходилось отказывать и разбивать мечты участниц.

Раньше Злата Огневич рассказала о чувствах к победителю реалити Андрею Задворному после их расставания.