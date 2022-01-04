"Це була величезна помилка": Макс Чмерковський не хотів брати участь у проєкті "Холостяк"

Макс Чмерковський шкодує про шоу "Холостяк" / Фото: instagram.com/maksimc

Хореограф Максим Чмерковський, який вже говорив про те, що шкодує про участь у "Холостяку", розповів, як опинився у проєкті.

Чмерковський став учасником першого сезону проєкту, що вийшов на екрани у 2011 році, та, власне, і познайомив глядачів із новим форматом реаліті.

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В інтерв'ю Маші Єфросиніній хореограф зізнався, що насправді не хотів бути "холостяком" і через 10 років після проєкту вважає його помилкою.

Танцюрист розповів, що спочатку відмовлявся від шоу, але продюсери "Холостяка" знайшли важелі тиску і рішення він змінив.

Головним аргументом творців шоу було те, що в Україні існує велика проблема – на одного чоловіка припадає кілька дівчат, і через це хлопці мають свою перевагу.

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Продюсери хотіли, щоб я був тим чоловіком, який подае приклад того, як це може бути. Поки вони договорили цю пропозицію, я вже був готовий, – поділився Чмерковський.

За словами Чмерковського, він хотів показати себе та інше ставлення до дівчат. Проте одразу після початку зйомок хореографу довелося пошкодувати про своє рішення.

Я одразу зрозумів, що це була величезна помилка і краще б я продовжував відмовлятися, – заявив Максим.

Танцюрист зізнався, що йому було незрозуміло, чому він повинен обирати когось із дівчат. Найбільш неприємним моментом, за словами Максима, були церемонії троянд, коли йому доводилося відмовляти та розбивати мрії учасниць.

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