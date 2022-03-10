Это пи*дец! Ксения Собчак не рада новой финансовой реальности в России

Ксения Собчак жестко отреагировала на ограничение Центробанка России / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

После того, как РФ развязала войну против Украины, ее экономика потерпела крах. Санкции, выход крупных компаний, обвал курса рубля. И еще к этому всему банк России будет работать в ограничениях, то есть россияне не смогут покупать наличную валюту с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Российская телеведущая Ксения Собчак очень эмоционально отреагировала на ограничение Центробанка на продажу наличной валюты.

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Какой пи*дец. Это значит, что нет валюты. Если санкцию по заморозке ЦБ не снимут – всему конец, – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Telegram-канал

Кроме того, Банк России накладывает ограничения на снятие более 10 тыс. долларов с валютных вкладов. То есть клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные – в рублях по курсу на день выдачи.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак якобы покидает Россию и улетает в Стамбул. Сама же ведущая никак таких слухов не комментировала. Да и неизвестно, где сейчас она вообще находится.

Еще в начале вторжения РФ в Украину Собчак высказывалась о действиях Путина: "Решил все это сделать в своей манере".

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