Это произошло: ABBA возвращается на сцену спустя 40 лет

Группа ABBA возвращается на сцену / Фото: instagram.com/abba/

На большую сцену коллектив возвращается в полном составе, правда, виртуально. Вместо музыкантов выступать будут их голограммы – такими исполнители были в разгар своей карьеры. Живой будет только голос.

Известно, что альбом, получивший название Voyage, выйдет 5 ноября. В него войдут 10 новых песен. Две новые песни музыканты уже представили I Still Have Faith In You и Donʼt Stoot Me Down.

Шоу в поддержку нового альбома состоится в 2022 году в Лондоне.

Варвара Гришина, которая живет в городе Белая Церковь, время от времени слушает на ретропроигрыватели любимые хиты из популярного альбома – Arrival. Туда вошли топовые композиции: Waterloo, с которой группа в 1974 году победила на "Евровидении", и Dancing queen.

Они стали популярными в конце 70-х годов, и популярными оставались в начале 80-х. Мы с удовольствием слушали эти красивые, запоминающиеся песни. Ни одна дискотека не обходилась без песен группы ABBA, – делится поклонница группы Варвара Гришина.

Выпустить новые песни группа ABBA обещала еще в 2018-м, но тогда что-то пошло не так. Сейчас реанимируют коллектив, чтобы подзаработать, уверены музыкальные продюсеры.

Лет 10-12 назад им предложили огромные средства – 1 миллиард долларов за мировой тур и тогда они отказались. По-поводу моих прогнозов, будут ли они такими популярными, как тогда, наверное, нет, – сказал музыкальный продюсер Александр Ягольник.

А может, и наоборот. Все это время старые хиты продолжали приносить исполнителям прибыль. Из ротаций музыка ABBA никогда не исчезала.

ABBA / Фото: instagram.com/abba

Пластинки шведского квартета всегда есть на полках музыкальных магазинов. И хотя последний студийный альбом группа выпустила 40 лет назад, спрос на их творчество до сих пор существует. Ежегодно альбомы ABBA перевыпускают тысячами экземпляров, – рассказала корреспондент "Сегодня" Анна Гришина.

В 2005 году рекорды прослушиваний побил клип Мадонны Hung up с такими узнаваемыми сэмплами одной из песен ABBA.

ABBA / Фото: instagram.com/abba

Часто права на запись принадлежат не самим группам, а лейблам, и они сколько хотят, столько и будут переиздавать. Если в разрезе лейбла – это исключительно деньги. Только о бизнесе. Зарабатывают на всем что угодно, – объяснил владелец магазина виниловых пластинок Юрий Каленюк

После 20-летних каникул на сцену довольно удачно вернулась культовая британская группа Pink Floyd.

Пытаются и украинские звезды. Впервые за 10 лет на сцену вышла топовая в 90-х певица Евгения Власова и авангардная Катя Чили, и после двух десятилетий забвения – Юрий Юрченко.

Удастся ли ли шведскому квартету повторить свой успех – время покажет.

Другие новости о звездах: