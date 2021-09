Це сталося: ABBA повертається на сцену через 40 років

Гурт ABBA повертається на сцену / Фото: instagram.com/abba/

На велику сцену колектив повертається в повному складі, щоправда, віртуально. Замість музикантів виступатимуть їхні голограми – такими виконавці були в розпал своєї кар'єри. Живий буде тільки голос.

Відомо, що альбом, який отримав назву Voyage, вийде 5 листопада. До нього увійдуть 10 нових пісень. Дві нові пісні музиканти вже представили I Still Have Faith In You і Don't Stoot Me Down.

Шоу на підтримку нового альбому відбудеться 2022 року в Лондоні.

Варвара Грішина, яка живе в місті Біла Церква, час від часу слухає на ретропрогравачі улюблені хіти з популярного альбому – Arrival. Туди увійшли топові композиції: Waterloo, з якою гурт 1974 року переміг на "Євробаченні", і Dancing queen.

Вони стали популярними наприкінці 70-х років, і популярними залишалися на початку 80-х. Ми із задоволенням слухали ці красиві пісні, що запам'ятовуються. Жодна дискотека не обходилась без пісень гурту ABBA, – ділиться прихильниця гурту Варвара Грішина.

Випустити нові пісні гурт ABBA обіцяв ще 2018 року, але тоді щось пішло не так. Зараз реанімують колектив, щоб підзаробити, впевнені музичні продюсери.

Років 10-12 тому їм запропонували величезні кошти - 1 мільярд доларів за світовий тур і тоді вони відмовилися. З приводу моїх прогнозів, чи будуть вони такими популярними як тоді, напевно, ні, – сказав музичний продюсер Олександр Ягольник.

А може, і навпаки. Весь цей час старі хіти продовжували приносити виконавцям прибуток. З ротацій музика ABBA ніколи не зникала.

ABBA / Фото: https://www.instagram.com/abba

Пластинки шведського квартету завжди є на полицях музичних магазинів. І хоча останній студійний альбом гурт випустив 40 років тому, попит на їхню творчість досі існує. Щорічно альбоми ABBA перевипускають тисячами примірників , – розповіла кореспондент "Сьогодні " Анна Грішина.

2005 року рекорди прослуховувань побив кліп Мадонни Hung up з такими впізнаваними семплами однієї з пісень ABBA.

ABBA / Фото: https://www.instagram.com/abba

Часто права на запис належать не самим гуртам, а лейблам і вони скільки хочуть, стільки і перевидаватимуть. Якщо в розрізі лейбла – це виключно гроші. Тільки про бізнес. Заробляють на всьому що завгодно, – пояснив власник магазину вінілових пластинок Юрій Каленюк

Після 20-річних канікул на сцену досить вдало повернувся культовий британський гурт Pink Floyd.

Намагаються і українські зірки. Вперше за 10 років на сцену вийшла топова в 90-х співачка Євгенія Власова і авангардна Катя Чілі, і після двох десятиліть забуття – Юрій Юрченко.

Чи вдасться шведському квартету повторити свій успіх – час покаже.

